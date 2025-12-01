TBMM'de İletişim Başkanlığı tartışması: Kriz büyüdükçe bütçesi de büyüyor

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bütçesindeki artışa dikkat çekti.

"2026 yılı için İletişim Başkanlığı'nın bütçesi 7 milyar 560 milyon liraya çıkarılıyor. İki yılda yaklaşık yüzde 50’lik bir artış söz konusu" diyen Genç, "Millet dişinden tırnağından artırırken, kamunun iletişim yükü iki yılda neredeyse yarı yarıya büyümüş. Kriz büyüdükçe İletişim Başkanlığı bütçesi de büyüyor" şeklinde konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç

"ÜLKEDE KRİZ BÜYÜDÜKÇE İLETİŞİM BAŞKALIĞI BÜTÇESİ DE BÜYÜYOR"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın bütçelerinin geçtiğimiz yıla göre artış göstermesini eleştirerek, şunları söyledi:

"2024 yılında bu kurum 5 milyar 57 milyon lira harcamış. Bunun 4 milyar 18 milyon lirası mal ve hizmet alımları. Yani yapılan her 5 liralık harcamanın 4 lirası kampanyalara, reklamlara, tanıtım ve iletişim ihalelerine gitmiş. Her 100 liranın yaklaşık 80 lirası propaganda için. İletişim Başkanlığı, bir kamu kurumu olmaktan ziyade, Saray’ın profesyonel propaganda ajansıdır."

"2026 yılı için İletişim Başkanlığı'nın bütçesi 7 milyar 560 milyon liraya çıkarılıyor. İki yılda yaklaşık yüzde 50’lik bir artış söz konusu. Günlük hesaba vurursak, sadece bu kurum için günde 20 milyon liranın üzerinde bir bütçeden söz etmekteyiz. Her gün 20 milyon lira afişe, reklama, filme, kampanyaya ve toptan algı yönetimine gitmekte. Millet dişinden tırnağından artırırken, kamunun iletişim yükü iki yılda neredeyse yarı yarıya büyümüş. Kriz büyüdükçe İletişim Başkanlığı bütçesi de büyüyor. Şunu da altını çizerek söylemek isterim, bugün burada İletişim Başkanı yok. Bütçesini biz tartışıyoruz, ama kendisi gelip tek cümle kurma zahmetine bile katlanmıyor. Ortada bu kadar büyük bir kaynak var, hesabı Meclis’e karşı vekâleten veriliyor."

"BÜTÇE İHTİYACA GÖRE DEĞİL, SİYASETE GÖRE ŞEKİLLENİYOR"

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin de iki yılda yaklaşık 77 milyar lira arttığını belirten CHP'li Genç, "Neredeyse iki katına çıkan bir bütçeden söz ediyoruz. Günlük karşılığıyla Diyanet için günde yarım milyara yakın, yaklaşık 478 milyon liralık bir kaynak kullanılıyor. Bu artış, toplumsal ihtiyaçtan mı kaynaklanıyor, yoksa siyasi tercihlerden mi? Bugün burada Diyanet İşleri Başkanı da yok. 174 milyarlık bütçesi görüşülürken, gelip Meclis’e kendisi bir cümleyle dahi hesap vermiyor, vermek istemiyor" dedi.

"Türkiye’de bütçe, ihtiyaca göre değil, siyasete göre şekilleniyor" ifadelerini kullanan Kayseri Milletvekili "Toplumun gerçek sorunlarına göre değil, sarayın siyasal tercihlerine göre şekilleniyor" dedi.