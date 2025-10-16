TBMM'de CHP ve AKP arasında büyük Gazze gerilimi! "Dostunuz Trump bombalamadı mı?"

AKP Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bir CHP milletvekilinin NATO Parlamenterler Asamblesi ile iligli raporu eleştirerek sert ifadeler kullandı. Kaynak, konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün, aslında ben Gazze Barışı hakkında şöyle Selahattin Eyyubi'den başlayıp Yavuz Sultan Selim'e ve oradan Sayın Cumhurbaşkanımıza uzanan bir çizgiyi anlatacaktım ama ani bir gelişme oldu ve onu ben değiştirdim. Bugünkü gündemime başka bir şey aldım. Bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilimiz NATO Parlamenterler Asamblesi'ne 28 sayfalık bir rapor sundu efendim. Bu çok acı bir şeydi.

Rapor şunu içeriyor efendim... Türkiye'nin derhal İsrail'le beraber anlaşmasını, hemen araları iyileştirmesini, kötü adam olarak İran'ın ortaya koyulup İran, Rusya, Çin ve Güney Kore ile birlikte aynı kefenin içerisine koyulup dışlanması. Ama en önemli şeylerden bir tanesi 2 yıldır devam eden bir savaşın sonunda bir katliam yaşandığının gözden çıkartılması. Bunun hiç duyulma, bundan bahsedilmemesi.

Ben bunların hepsini bir araya toparlıyorum. Bunların birbirinden habersiz olabilmesi mümkün değil. Sayın Özgür Özel'in, muhalefet liderimizin İngiltere'de yapmış olduğu konuşmayla bütünleştiriyorum. Jön Türkler İngiliz elçisinin sırtları, atları çıkartıp sırtıyla çeken insanlardı. Şimdi ben bunların hepsini bir araya bağlamlaştırıyorum ve birleştirdiğimde karşıma bir facia çıkıyor.

Ben sadece ve sadece vicdanı olanlara sesleniyorum. Kendi ülkesine bu kadar büyük haksızlık yapılamaz. Hiçbir şart altında. Hiçbir halükarda. Bir insan hangi öfkede olursa olsun hiçbir halükarda kendi ülkesini bu kadar kötüleyemez.”

Kaynak, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nde yaptığı konuşmayı da bu bağlama dahil ettiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu raporun CHP vekilinin görüşlerinin olmadığını NATO toplantının kayda geçirilmesi olduğunun altını çizdi. Günaydın, Kaynak’ın iddialarına karşı elindeki belgeyi göstererek yanıt verdi:

“Elimde 1 Ekim 2025 tarihli bir Cumhurbaşkanı kararı var. Altında Recep Tayyip Erdoğan imzası var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1718 ve 3578 sayılı kararları gereğince altında İran'ın 30'dan fazla kişisine karşı yaptırım kararını Cumhurbaşkanlığı kararnamesine çevirmiş bir Recep Tayyip Erdoğan var.

(AKP sıralarındaki bağırışlara) Hep beraber bağırmalarının sebebini biliyorum.

Çünkü iş üstünde yakalandınız. NATO'nın kararı ancak NATO'nun kararıdır. Utku Çakır Özer'in kişisel raporu değildir. Yazıklar olsun bunu istismar etmeye çalışıyorsun. Son söyleyeceğim de şudur. Ya sen Trump'la yatıp Trump'la kalkmıyor musun? Trump senin kişisel dostun değil mi?

İsrail'de Gazze'yi Trump bombalamadı mı? Ne anlatıyorsun?

İnsan bu kadar mı bağlamından kopar be kardeşim?"

"YA DOSTUN TRUMP GAZZE'Yİ BOMBALAMADI MI?"

Günaydın, AKP’nin ABD Başkanı Donald Trump'la olan yakın ilişkisini de hatırlatarak şöyle konuştu:

“Ya sen Trump'la yatıp Trump'la kalkmıyor musun? Trump senin kişisel dostun değil mi? İsrail'de Gazze'yi Trump bombalamadı mı? İnsan bu kadar mı bağlamından kopar be kardeşim?”

YENİ YOL AKP'Lİ KAYNAK'IN KÜÇÜK MUHALEFET SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ise AKP’li Kaynak'ın konuşması sırasında Saadet, Gelecek ve DEVA'ya 'küçük muhalefet sizde buna karşı çıkın' sözlerine tepki gösterdi:

“Sayın Hatip siyasette veya hitabette mugalata sanatının çok numune bir örneğini sergilemiş oldu. Bu kadar ilişkisiz meseleyi bu kadar ilişkisiz paydaşlar arasında bir noktaya bağlamaya çalışmakta da tabii ki zorlanınca birdenbire muhalefeti de küçük ve büyük diye ayırt etmeye çalıştı.”

Ekmen, İsrail’in Gazze’ye saldırıları sırasında Mısır’a barış mesajı veren liderlerin çelişkilerini vurguladı ve Adalet Bakanı’na suç duyurularının neden işleme konulmadığını sordu:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının soykırımcı terörist savaş suçlusu Netanyahu aleyhine yaptığı 2.000'den fazla suç duyurusu var. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç bu 2.000'in üzerindeki suç duyurularından tek birine bile cevap verememiştir.”

Tepkilerin ardından tekrar söz alan AKP'li Kaynak, “Ben küçük muhalefet dedim ya kusura bakmayın. Hakikaten ona alındıysanız ama tekrar ikinci bir kelime bulamadım. Biliyor mu? Hani birincisinden ikinci muhalefet diyelim o zaman. Olur mu?” dedi.

Kaynak, ancak “28 sayfalık rapordaki bizi incitici ve acıtıcı, bu milleti rencide edici hiçbir kelimeyi ortadan kaldırmıyor” sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

"AYIPTIR AYIP"

CHP’li Günaydın, tartışmalar sırasında yeniden söz alarak belgeyi gösterdi ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzaladığı İran yaptırım kararını hatırlattı. Günaydın, “Eğer azıcık uluslararası ilişkiyi biliyorsan buna ilişkin bir yanıt üretirsin” dedi.

(AKP sıralarından gelen yüksek seslere) Hep beraber bağırın. Az bağırıyorsun biraz daha bağır. Az bağır biraz daha bağır. Sen nerenin vekiliysen ben oranın tam Anadolu'nun göbeğinin vekiliyim. Senin milliyetçiliğinin 500 katı bende yoksa kendimi çok eksik sayarım. Ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun?

Günaydın, AKP’nin Trump ile ilişkisini de hatırlatıp Kaynak'ın toplantıda olanları rapor edilmesini çarpıtarak anlattığını bir kez daha şöyle tekrarladı:

Ha Utku Çakır Özer de burada. Bir kere daha söyleyeyim. NATO'nun üyesisiniz. NATO'nın kararlarını ancak rapor. Ya bir dakika sus da bir dinle. Bir dakika dinle. NATO'nın kararlarını orada rapora bağlıyor.

Raportör, oraya kendi kişisel fikrini yazmıyor. Ayıptır ayıp. Anlatabiliyor muyum? Bunu istismar ediyorsun ayıptır. Son olarak da İsrail parlamentosunda bütün soykırımcılarla beraber alkışlanan Trump'ı ertesi gün Mısır'da dostum diye el sıkıştın. Hala utanmadan burada konuşuyorsunuz. Yazıklar olsun.

GERİLİM BÜYÜDÜ ARA VERİLDİ

CHP ile AKP sıraları arasında yükselen tartışmaların ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan oturuma 15 dakika ara verdi.







