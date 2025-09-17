Süreç komisyonunda akademisyenler dünyadan örnekleri anlatacak

İmralı Süreci'nde TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu bu hafta çatışma çözümü alanında çalışmaları olan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar birinci oturumda; Fatih Ulusoy, Hüseyin Oruç, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Prof. Dr. Talha Köse konuşacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugünkü toplanın da açılış konuşmasını yaptı. Kurtulmuş, konuşacak akademisyenlerin benzer süreçlerdeki çözüm örneklerine vakıf olduğunu belirterek şunları ifade etti: