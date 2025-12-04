Son Dakika | Komisyon devam ederken DEM Parti'den İmralı tutanağı resti! "Kabul edilemez "

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Meclis’te devam eden ve İmralı tutanakları için karar çıkacak Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, komisyonun tarihi bir işlev üstlendiğini belirtti.

"Evet, eksik bir temsiliyetle verildi bu karar ne yazık ki.İmralı adasına giden heyet ve Sayın Öcalan'la yapılan görüşme tüm siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşsin isterdik. Ancak öyle olmadı. Yola devam etmemiz gerekiyor" diyen Doğan, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’la yapılan görüşmenin tüm siyasi partilerin katılımıyla gerçekleşmesini istediklerini ancak bunun sağlanamadığını ifade etti.

Komisyondaki görüşmelerin şeffaf yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, şu çağrıyı yaptı:

"Bu sürecin toplumsallaşması ve sürecin şeffaflığı bizim açımızdan hayati bir önem taşıyor. Çok kritik bir değeri var. Süreç şeffaf ilerlemeli ve toplumla paylaşılması gereken her şey ama her şey hiçbir şekilde gizlenmeden paylaşılmal"

RESTİ ÇEKTİ! "KABUL EDİLEMEZ"

İmralı Adası’na giden 3 kişilik heyetin (AKP, MHP ve DEM Parti temsilcileri) Öcalan’la yaptığı görüşmenin tutanaklarının komisyonda açıkça okunmasını isteyen Doğan, şunları söyledi:

"Hiçbir şey gizli kalmamalı ya da işte şöyle başlıklar istenmedi. Böyle talepler yoktu, şu vardı, bu yoktu gibi tercümeye gerek yok.

Dolaylı anlatılma gerek yok. Doğrudan anlatıcısı olanın mesajları kamuoyuna ve komisyona aktarılmalı. Komisyona aktarılan bu görüşler açık biçimde aktarılmalı ve bunlara da isteyen herkes ulaşabilmeli. Buradan çağrımızı yineliyoruz. Şu anda komisyon toplantı halinde. Ümit ederiz ki oradan çıkacak karar bu şekilde olur ve bu aksi takdirde kabul edilemez. Gizli saklı olmayan her şeyi kamuoyuyla paylaşmak gerekir. Bugüne kadar hiçbir şey gizli saklı yürütülmedi. Gizli saklı olmasın."

SÜREÇTE "İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİŞ" AÇIKLAMASI

Doğan, komisyonun süreçte ikinci aşamaya geçiş planlarının da merak edildiğini ifade ederek, “Tarihsel bir eşiğin kalbindeyiz” dedi. Türkiye'nin demokratikleşmesi için tüm siyasi partilerin ortak tutum belirlemesi gerektiğini belirten Doğan, şu ifadeyi kullandı:

"Adalet için, demokrasi için, eşit bir kardeşlik hukuku için. Bu geri dönüşsüz hali nasıl ifade edebiliriz? Kararlılıkla, siyasi cesaret ve iradeyle."

Yasal düzenlemelerin önemine dikkat çeken Doğan, barış ve demokratik bütünleşme yasaları için Meclis Genel Kurulu ve komisyonların çalışması gerektiğini belirtti.

"Bu bir ortak çalışmaya dönüşüp bundan sonraki dönemde de Genel Kurul’un artık bu konuyla ilgili mesai yapması gerektiğini. Hatta Meclis’teki tüm ilgili komisyonların işte bu Barış Yasaları, Demokratik Entegrasyon Yasaları, nasıl bir toplumsal bütünleşme, demokratikleşme önündeki engellerin kaldırılması, özgürlük yasaları gibi hukuki düzenlemeler için mesai yapmalı."

YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Doğan, kalıcı barışın Türkiye halkları için en kritik konu olduğunu söyleyip, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci ve komisyonla ilgili değerlendirmelerimizi şimdilik bu şekilde aktaracağız sizlere. Çünkü bundan sonrası komisyonun alacağı karar, bir raporla ilgili alacağı karar. Yani yasal düzenlemelerle ilgili tavsiye niteliğinde bir hazırlık çıkmasını bekliyoruz oradan. Her siyasi parti kendi hazırlığını paylaşacak ve bu bir ortak çalışmaya dönüşüp bundan sonraki dönemde de Genel Kurul'un artık bu konuyla ilgili mesai yapması gerektiğini. Hatta Meclis'teki tüm ilgili komisyonların işte bu Barış Yasaları, Demokratik Entegrasyon Yasaları, nasıl bir toplumsal bütünleşme, demokratikleşme önündeki engellerin kaldırılması, özgürlük yasaları gibi hukuki düzenlemeler için mesai yapmalı ve tüm siyasi partiler de bu konuda açık bir biçimde ve cesur bir biçimde pozisyon almalı" dedi.

YARGI PAKETİNE TEPKİ

Yargı Paketi’ni de değerlendiren Doğan, terör suçlularının dahil edilmemesine atıfla infazda eşitliğin partilerinin temel ilkesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnfazda eşitlik ilkesi bu yargı paketinde de dikkate alınmalı. Bundan sonra yapılacak tüm yasal düzenlemelerde de dikkate alınmalı."

Kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çeken Doğan, şu ifadeyi kullandı: