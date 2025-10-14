Son Dakika | İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a hapis talebi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan vekili Nuri Aslan hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

NELER OLMUŞTU?

İBB Başkan vekili Nuri Aslan tutuklamaya sevk edilen kişileri görmek için duruşma salonlarının bulunduğu koridora alınmayınca tepki göstermiş hakkında soruşturma başlatılmıştı.

26 Mayıs günü İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen dördüncü dalga operasyonu için adliyede olan Nuri Aslan, savcılık tarafından tutuklamaya sevk edilen kişilere destek vermek için hakimliklerin önüne gitmek istemiş ancak güvenlik buna müsaade etmemişti.

Nuri Aslan'dan hodri meydan: Cesareti olan gider

“Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan savcılığa 26 Eylül'de ifade veren Aslan, “Yakarım burayı, istifa ederim” sözlerinin güvenliklere yönelik olmadığını söyleyerek, “Sözlerim tamamen kendi durumumu ve yaşadığım zorluğu dile getirmeye yöneliktir. Ne tehdit ne hakaret ne de görevin yapılmasını engelleyecek herhangi bir davranışım olmamıştır.” demişti.