Seçim öncesi temeli kazılan hastaneden vazgeçildi! Milyonlarca lira harcandı şimdi atık dökülüyor!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Bor'da deprem nedeniyle yıkılıp yerine 700 günde yapılması planlanan Bor Fizik Tedavi Merkez inşaatında yaşanan tartışmalı uygulamalara tepki gösterdi.

Milyonlar çöpe atıldı diyen Gürer “1996 yılında Sağlık Bakanı Doğan Baran dönemi temeli atılıp uzun bir süreç sonrası 2010 yılında hizmete açılan Bor Fizik Tedavi Merkezi hastanesi depremde zarar görünce yıkıldı. Yeni hastane binası temeli Bor Devlet hastanesi binasının 100 metre mesafede Bu kere Son Seçim öncesi temel çukuru açıldı ve hastane bu alanda yapılacağı duyuruldu. Şubat 2025 de açılışı yapılacak hastanenin yer seçiminde fay hattı gerekçesi ile çukur açıldıktan sonra inşaat başlamadı çukur kaldı. Hastane yapılması beklenirken hastane temel çukuru atık malzeme ile doldurulmaya başladı .Çukur ihalesi 40 milyon harcanmıştı .Günümüz değeri ile 100 milyon lira çöpe gitti. Seçim öncesi başlatılan hastane yapım çalışmaları tam bir fiyaskoya dönüştü. Müteahhit çukuru açıp malzemesi toplayıp gitti" diye konuştu.

65 BİN METREKARELİK ALANDA AÇILAN ÇUKUR KAPATILIYOR

CHP’li Ömer Fethi Gürer, Bor ilçesinde 65 bin metrekarelik alan üzerine yapılması planlanan Bor Fizik Tedavi Merkezi için önce çukur açıldığını, ardından projenin iptal edildiğine dikkat çekti. Ömer Fethi Gürer, “65.000 metrekare alan üzerine Bor Fizik Tedavi Merkezi yapılmak üzere çukur açıldı. 700 milyon liraya mal olacak ve 700 günde de inşaatı bitecekti. Seçimden önce çukur açıldı. Şimdi çukura açtırdıkları yeri atık döküp tekrar kapatıyorlar” dedi. Depremde fizik tedavi merkezinin hasar görerek yıkıldığını hatırlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yeni fizik tedavi merkezin 2025 yılının Şubat ayında açılmasının planlandığını ancak gelinen noktada ortada ne ihale ne temel ne de inşaat olduğunu vurguladı.

FAY HATTI GEREKÇESİYLE PROJEDEN VAZGEÇİLDİ

Projeden vazgeçilme gerekçesi olarak fay hattının gösterildiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu durumun da çelişkili olduğunu ifade etti. Gürer, “Bu çukur açıldı ve müteahhide parası da ödendi ama sonra buradan fay hattı geçtiği tespit edildi. Oysa hemen 100 metre yakınında Bor Devlet Hastanesi mevcut. Bor Devlet Hastanesine deprem zarar vermeyecek ama buraya eğer hastane yapılsa zarar verecek diye hastane projesinden vazgeçildi. Oysa Tuzgölü Fay hattı buradan geçse dahi depreme dayanıklı bir yapı yapılması olası .Ayrıca bu çukur açılırken hiç mi bu bağlamda bir bilgi veya araştırma yapılmadı. Deprem şartlarına uygun yapı yapılması olası ki 100 metrede Devlet Hastanesi bu faydan etkilenmemesi de düşündürücü . Bu işte bir tuhaflık var” dedi. Hastanenin nereye yapılacağının da henüz netleşmediğini söyleyen Ömer Fethi Gürer, Bakanlığa verdikleri soru önergelerine rağmen belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

“MİLYONLARCA LİRA HARCANDI, ŞİMDİ ATIK DÖKÜLÜYOR”

Açılan çukurların şimdi atıklarla doldurulduğunu belirten CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Acı olan şu: Milyonlar harcandı. Bu çukurlar açıldı. Şimdi bu çukurlara ne yapılıyor? Atık getirip dökülüyor ve bu atık dökülen yerler tekrar dolduruluyor. İşte israf burada. Çukuru açıyorsun, hastane yapacağım diyorsun. Müteahhide para veriyorsun. Sonra müteahhit gidiyor, parasını almış. Şimdi o müteahhide para verip açtırdığın yere atık dökerek burayı doldurmaya uğraşıyorsun. Bu nasıl bir bakıştır, yaklaşımdır, akıldır anlamak mümkün değil” diye konuştu.

12 BİN KAMYON HAFRİYAT

Projeye ilişkin maliyetleri de paylaşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, toplam 180 bin metreküp hafriyat çıkarıldığını ve bunun yaklaşık 12 bin kamyona karşılık geldiğini anımsattı.

Gürer, “2024 fiyatlarıyla 40 milyon lira + KDV müteahhit hak ediş yapmış. Güncel rakamlarla bu bugün en az 100 milyon lira + KDV. Çöpe atılan net para. Bor çöplüğünün zeminine serdiler çıkan malzemeyi” dedi.

317 SAYFALIK ZEMİN ETÜDÜ RAPORUNA DİKKAT ÇEKTİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, projenin ihale sürecinde hazırlanan zemin etüdü raporuna da dikkat çekti. 2022 yılında yapılan ihale dosyasında 317 sayfalık zemin etüdü bulunduğunu belirten Ömer Fethi Gürer, bu raporun 66 sayfasının Tuz Gölü Fay Hattı'nın Bor ilçesi üzerindeki etkilerine ayrıldığını belirtti.

Gürer, “2022 yılında ihaleye çıkılan dosyada 317 sayfalık Zemin Etüd Raporu var. Bu raporun içerisinde 66 sayfa sadece ‘Tuz Gölü Fay Hattının Bor İlçesi Üzerindeki Etkileri’ isimli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden Doç. Dr. Fikret Koçbulut ve Prof. Dr. Orhan Tatar imzalı ve dekanlık onaylı rapor mevcut. Statikler bu rapora göre hazırlanmış zaten” dedi.

100 MİLYON TL’LİK ZARAR

Projeden vazgeçilmesine tepki gösteren Ömer Fethi Gürer, “317 sayfalık zemin etüdü var. Bunun 66 sayfası fay hattından bahsediyor ve yapılmasında geoteknik olarak sakınca yok deniyor. Bu rapor ihale dosyasındayken hangi rapora istinaden buraya yapılmamasına karar verilip yüz milyon TL’lik zarar açılıyor?” diye sordu.

“DEPREM 2023’TE OLDU, KAZI 2024’TE YAPILDI”

Gürer, deprem sonrası hassasiyet gerekçesinin de çelişkili olduğunu belirterek, “Daha da kötüsü hadi deprem oldu hassasiyet arttı diyelim… Deprem 2023 yılında oldu, yapılan kazı 2024” ifadelerini kullandı.