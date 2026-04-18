AKP'li belediye okul saldırıları nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı etkinlikleri iptal etti

Kahramanmaraş'taki okul saldırısını neden gösteren AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini iptal ettiğini açıkladı.

Şanlıurfa'da 16 kişinin yaralandığı okul saldırısından bir gün sonra Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli okulunda bir öğretmen ve 9 öğrenciyi öldürdü. Okul saldırısının ardından ulusal yas ilanı talebi gelirken iktidar ve Gelecek Partisi cephesi bu takvimi 23 Nisan'a çekti.

İlk olarak Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ndan gelen 23 Nisan etkinlikleri iptal edilsin talebi AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Çocuk bayramı olması yanı sıra Ulusal Egemenlik bayramı ile Türkiye'nin ilk milli bayramı olan 23 Nisan'daki etkinlik, AKP'li Kocaeli Büyükşehir tarafından iptal edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1920'deki açılış günü olması nedeniyle Türk milletinin ulusal egemenliği için büyük bir öneme sahip olan bayram, 1927'den itibaren hem çocuk hem ulusal egemenlik bayramı olarak kutlanıyor.

ULUSAL EGEMENLİK KUTLAMALARIMIZI BU DUYURU İLE İPTAL ETTİLER

AKP'li Kocaeli Büyükşehir, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen elim olaylar neticesinde derin bir üzüntü içerisindeyiz.

Yaşanan bu acı hadiseler dolayısıyla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlemeyi planladığımız tüm konser ve sahne etkinliklerimiz iptal edilmiştir.

Olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

