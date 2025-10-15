Saraçhane protestocularının avukatı hakkında soruşturma

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerde öğrencilerin avukatlığını üstlenen Avukatın Sesi İnisiyatifi (ASİ) üyesi Kerim Bütün hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ikinci kez soruşturma başlatıldı.

CİMER'E ŞİKAYET ETMİŞLER

Sosyal medya paylaşımlarının Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edilmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında daha önce soruşturma açılan Bütün hakkında, bir kez daha ihbarda bulunuldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İstanbul Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne bir yurttaş tarafından bulunulan ihbarda, avukat Kerim Bütün'ün, 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına karşı düzenlenen protesto yürüyüşüne yönelik polis müdahalesini eleştiren, "Dikkat, dikkat. Emrinde olduğunuz iktidar kanunsuzdur" şeklindeki paylaşımı ile başka bazı paylaşımları ihbar edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Bütün hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından soruşturma başlattığı ifade edildi.