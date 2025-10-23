Özgür Özel'den öz eleştiri! 'Hiç yeterli değil diyerek' duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediyesi Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi ile Psikoterapi Merkezi’nin açılışında konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın ilçeye yaptığı hizmetleri işaret edip İstanbul'da daha çok kadın belediye başkanı olması için çaba sarf edeceklerini açıkladı.

ÖZ ELEŞTİRİ YAPTI

Öz eleştiri de yapan Özel şunları ifade etti:

“İstanbul'da maalesef hiç yeterli değil. Bunu övünerek değil bir özeleştiri yaparak söylüyorum. 26 belediyemizin sadece 3 tanesi kadın belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Ama bir yandan da hem Bakırköy'de, hem Maltepe'de hem Üsküdar'daki kadın belediye başkanlarımız bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerle bundan sonra yerel yönetimlerde kadın siyasetçilerin önünü açacak bir başarı çizgisini yakaladılar.”

Dedetaş’ın çalışmalarını takdir eden Özel, “Bu kadar zorlukların içinde bu kadar önemli işlerin yapılıyor olması gerçekten her türlü övgünün, takdirin üzerindedir. Ben sizler adına ve partim adına Sinem Dedetaş ve ekibini yürekten kutluyorum” dedi.

Özel, belediyelere yönelik merkezi baskılara da değindi. Özel şunları ifade etti:

“Bütün maddi imkânsızlıklara rağmen... İktidarın ve Sayın Erdoğan'ın bizzat canlı yayınlar önünde bu belediyeleri biraz silkeleyelim talimatıyla vergi borçlarını geçmişten kalan hepsini bir seferde faiziyle bizden keserek, SGK borçlarını da bir seferde faiziyle bizden keserek bu hizmetlere engel olmaya çalıştıklarını biliyoruz.”

"KREŞ YAPMAMAK POLİTİK BİR TERCİHDİR"

Konuşmasında kreş ve öğrenci yurdu yatırımlarına da dikkat çeken Özel, İBB yönetiminden önce hiç kreşin olmadığını hatırlattı:

“Hiç yoktu. Sıfırdı rakam. Bu tesadüfen böyle olmuyor. Büyük bir açıklıkla ifade etmeliyim ki bu bir politik tercih.”

Kadının toplumsal rolüne yönelik iktidarın yaklaşımını eleştiren Özel, şöyle devam etti:

“Sayın Erdoğan 18 kişilik bir kabine ile ülkeyi yönetiyor. İçinde kaç tane kadın var? Bir tane. O kadın neden sorumlu? Aile Bakanlığı'ndan. Kafadaki kod kadının işi ailesidir. Çocuk doğurmaktır. Kocası dışarıdayken evin işlerini yapmaktır.”

CHP’nin gölge kabinesinde eşit temsile dikkat çeken Özel, “18 gölge kabine üyemiz var. 9'u kadın, 9'u erkek. Sayın Erdoğan sadece aileyi kadına emanet edebilirken biz 9 kritik bakanlığın gölge bakanlığını kadın Genel Başkan yardımcılarımıza emanet ettik” dedi.

Kreşlerin çocuk gelişimi kadar kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Özel, “Kreş yapmak politik bir tercih” ifadesini kullandı.

"YURT YAPMIYORLAR O ALANLARI CEMAAT TARİKAT DOLDURUYOR"

CHP'nin öğrenci yurtlarına yönelik hedeflerinden söz eden Özel, tarikat ve cemaatlerin bu alana yerleşmesini iktidarın bir tercihi olarak değerlendirdi:

“Yurt niye olmaz? O da politik bir tercih. Diyor ki: Eğer öğrenci yoksulsa, barınma sorunu varsa bunu belediye eliyle devlet eliyle çözmeyelim. Cemaatler ve tarikatlar o alanı doldursun.”

Bu tercihlerin sonuçlarının FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde görüldüğünü belirten Özel, “Günü gelince devlete aidiyet yerine bir cemaate aidiyet hissettiği için gün gelir devletin de karşısına geçer” dedi.

İMAMOĞLU'UN İLK TELEFONU NEREYE AÇACAĞINI AÇIKLADI

İktidara geldiklerinde ilk işlerinden birinin öğrencilere ücretsiz barınma imkânı sağlamak olacağını açıklayan Özel şunları söyledi:

“Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında biraz önce buraya selamları iletilen ve vizyonuyla, belediye başkanlarımıza önderlik eden, bugüne kadar İstanbul’a dünya kadar hizmeti olan ve içeride olmasına rağmen İstanbul’un hem muhafızlığını, koruyuculuğunu hem hizmetkarlığını sürdüren Ekrem İmamoğlu o sandığı bulduğumuzda, milletimizin sizlerin takdiriyle Cumhurbaşkanı olduğunda Cumhurbaşkanlığı makamına oturduğunda ilk bağlatacağı telefon TOKİ’ye olacak. Ve ilk talimatı, ‘Ne yapın edin bir yıl içinde ihtiyacı olan her öğrencinin barınma sorununu çözecek Cumhuriyet yurtlarını bitirin’ olacak. İlk icraat, ilk talimatı bu olacak."

CHP’nin 1000 kreş ve 100 öğrenci yurdu hedefinde geldikleri noktayı da paylaşan Özel, şu bilgileri verdi:

“Türkiye'deki kreş sayımız 770 oldu. Yani hedefin yüzde 77'sindeyiz. Öğrenci yurdu sayımız 75 oldu. Hedefin yüzde 75'indeyiz. 1,5 yıl geçti, önümüzde 3,5 yılımız var. Hızlı bir şekilde bu hedefi tamamlayacağız. Belki de hedefimizi 150 yurt, 1500 kreş olarak güncelleyeceğiz.”

Kent lokantası sayısının da 153'e ulaştığını belirten Özel, hedeflerinin 200 olduğunu söyledi.

“Ekrem Başkan'ın doğru bir projesi olan kent lokantalarında da yüzde 75 başarıyı kaydettik. Hem İstanbul’daki hem Türkiye’deki tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.”

BAŞARI İÇİN ATATÜRK'ÜN BIRAKTIĞI ÜÇ ANAHTAR

Konuşmasının sonunda CHP’nin yerel seçim başarısını değerlendiren Özel, Mustafa Kemal Atatürk’ten miras üç “başarı anahtarına” işaret etti:

“Bir tanesi gençlere güvenmekti. İkincisi kadınlara alan açmak. Üçüncüsü de bilime güvenmekti. 47 yıldır kapalı olan siyaset kalesinin kapısını bu üç anahtarla açtık.”

İzmir örneğini paylaşan Özel, şu karşılaştırmayı yaptı:

“İzmir’de Cumhuriyet tarihi boyunca toplam 6 kadın belediye başkanı olmuş. Biz bu dönem 9 aday gösterdik, 8’i seçildi. İstanbul’da ise harika işler yaptık ama en eksik yanımız kadın belediye başkan sayımızın 3 olmasıdır. Bunun en az 3 katı olması gerekiyordu.”

Önümüzdeki dönemde kadın temsiliyetinin artacağını belirten Özel, “Birkaç tane erkek belediye başkanımız varsa o kadar kadın belediye başkanı da olacak. Bunun güvencesi de Bakırköy, Maltepe ve Üsküdar’ın kadın belediye başkanlarıdır” dedi.