Özgür Özel'den Cumhuriyet mesajı: Kutlu olsun!

CHP Lideri Özgür Özel Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CUMHURİYET KUTLAMASI

"Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere!" diyen Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu kadrolarımıza, şehit ve gazilerimize sonsuz minnetle… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

"BEN BU CUMHURİYETTE DOĞDUM"

Özel'in paylaşımında söz konusu ifadelerin yanı sıra bir de video yer aldı.

Videoda ise Cumhuriyet ile ilgili şu ifadelere yer verildi: