Özgür Özel'den Cumhuriyet mesajı: Kutlu olsun!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'inci kuruluşl yıl dönümü nedeniyle paylaştığı mesajda, "Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CUMHURİYET KUTLAMASI

"Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere!" diyen Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu kadrolarımıza, şehit ve gazilerimize sonsuz minnetle… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerine yer verdi.

"BEN BU CUMHURİYETTE DOĞDUM"

Özel'in paylaşımında söz konusu ifadelerin yanı sıra bir de video yer aldı.

Videoda ise Cumhuriyet ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

  • "Ben bu cumhuriyette doğdum. İlk nefesimi onun özgür havasında aldım. O hava bana eşitliği öğretti. Onurlu bir yaşamı gösterdi. Cumhuriyet sayesinde aynı sofrada yan yana oturabildik. Birimizin ekmeği azdı belki ama hep birlikte bölüştük. Cumhuriyet, düşlerimizi büyüten toprak, özgürlüğümüzün kökü, kardeşliğimizin dalı oldu."
  • "Eşitliği verdi, adaleti getirdi, umudu çoğalttı ve hepimize yarını kurma cesaretini verdi. Bize bir yol gösterdi. O yolda kadınlar yanımızdaydı, gençler önümüzdeydi. Kararlılıkla yürüdük çünkü biz aynı hayalin, aynı umudun insanlarıyız. Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

