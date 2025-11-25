Orkun Özeller'den İYİ Parti ve Zafer Partisi ziyareti

Orkun Özeller'den İYİ Parti ve Zafer Partisi ziyareti
Yayınlanma:
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadelerin ardından bir süre tutuklanan emekli albay Orkun Özeller, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Emekli albay Orkun Özeller, geçtiğimiz günler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle tutuklanmış, ilk duruşmasında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan beraat ederek tahliye edilmişti.

Özeller, bugün Zafer Partisi ve İYİ Parti'ye sürpriz bir ziyarette bulundu.

zafer-partisi.png

Özeller'in ziyaretine ilşkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı şu ifadeleri kullandı:

"Vatansever Türk Subayı Emekli Albay Orkun Özeller, ailesiyle birlikte Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. İktidarın 'Düşman Ceza Hukuku' uygulamaları, terörist elebaşı Öcalan'ın serbest bırakılması planlarına kadar Türkiye'nin hayati konularında istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Sayın Orkun Özeller ve ailesine teşekkür ederim."

musavat-dervisoglu.png

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Orkun Özeller, ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

Özeller, sosyal medyaya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Desteklerini esirgemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundum. Ne Mutlu Türküm Diyene"

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

