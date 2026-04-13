Ömer Çelik'ten DEM Parti'ye 'CHP'ye destek' tepkisi

"Terörsüz Türkiye" adı verilen süreçte DEM Parti'nin yasal düzenleme beklentisi sürerken, AKP tarafından dikkat çeken bir çıkış geldi.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti'li bazı siyasetçilerin kendilerine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

"AK PARTİ HEDEF ALINIRKEN CHP GÜZELLEMESİ YAPMAK YANLIŞTIR"

Süreçte DEM Parti'li siyasetçilerin iktidarı eleştirirken CHP'ye yönelik de "güzellemeler" yaptığını ifade eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Gece gündüz AK Parti hedef alınırken; siyasi olarak eleştirilebilir fakat her AK Parti'nin hedef alınmasından sonra CHP güzellemesi yapılması yanlıştır. Biz bu tartışmaları komisyonun kurulması sırasında ve başka aşamalarda gördük. Cümlenin nereye gittiğini iyi fark etmek lazımdır."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in Ekim 2024'ten bu yana devam eden süreç ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Bu süreçle ilgili olarak AK Parti içinde sorumluluk almış kişilerin sistematik olarak hedef alınmasıyla ilgili algoritma var. Bu algoritma çözüme destekten bahseder ama sürekli maksimalist taleplerde bulunarak, sürekli yargılamaya çalışarak çözümsüzlüğe hizmet eder. Siyasi eleştiri başka bir şey faaliyet raporu başka bir şey. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın Bahçeli'ye dönük olarak niteliksiz siyasi görüşler ortaya kondu cevabını verdik. Biz sonuç olarak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeden terörün gündemden çıkmasını anlıyoruz.

Sürekli olarak 'Çözümden yanayız' diye cümleler kurmak değil. İsmi Özgürlük ve Demokrasi olup da tam tersine hareket eden çok sayıda parti var Avrupa'da. DEM'de birkaç kişinin sistematik olarak çözümden yanaymış gibi görünüp süreci enfekte olmaya dönük birtakım çıktılar ürettiklerini görüyoruz. Bizim odaklandığımız konu terörsüz Türkiye ve bölge sürecini sağlıklı bir şekilde hedeflerine ulaştırmak. Herkese odaktan ayrılmasın diye söylüyorum. Bahsettiğiniz kişiler sürekli odak ve merceği dönüştürmeye çalışıyorlar."

"DEVLET KURUMLARI TEYİT EDECEK"

"Meclis komisyonunda ifade edilen teyit mekanizması vardır. Bahsettiğiniz kişiler bugüne kadar 'PKK silah bırakmalıdır' cümlesini kurmamıştır. Sürekli olarak ödev vermeye çalışıyorlar. Bizim odak noktamız terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge olduğu için bunlara tek tek cevap vermiyoruz. Yüce meclis çok nitelikli bir çalışma yaptı. Toplumun hemen herkesi dinledi. Meclis Başkanımız son derece kapsamlı yönetim modeli sergiledi. Güzel bir rapor çıktı. Raporun sonunda özet olarak; silah bırakmaya bağlı olarak yasal düzenlemelerin yapılması var. Bu örgüt silah bıraktı mı bırakmadı mı? Devlet kurumları bunu teyit edecek. Bir tanesi çıktı teyit mekanizması süreçte bir yük oluşturmamalıdır' dedi."

"KRİTİK EŞİK SİLAH BIRAKMADIR DİYE AÇIK YAZIYOR"

"Algoritma dediğim çözümden yana görüşüp çözüm karşıtlığı dediğim şey bu. Süreci tıkayacak bir mekanizma olarak kodlamak ya da bunu bir şekilde bir ön şart dayatması gibi kodlamaya çalışmak; silah bırakma sürecine örgütün karşı olduğunu ifade etmektir. Gece gündüz AK Parti hedef alınırken, siyasi olarak elleştirilebilir fakat her AK Parti'nin hedef alınmasından sonra CHP güzellemesi yapılması yanlıştır. Biz bu tartışmaları komisyonun kurulması sırasında, başka aşamalarda gördük. Cümlenin nereye gittiğini iyi fark etmek lazımdır.

Bu komisyonda milletvekillerinin bir kısmı da bulundular. Kritik eşik silah bırakmadır diye açık yazıyor. Bu herkesin ortak karar verdiği bir şey. Tek tek verilecek çok fazla cevap vardır ama odağımızı korumamız lazımdır. Terörsüz Türkiye süreci devlet politikasıdır. Terörün Türkiye gündeminden, bölge gündeminden çıkarılması hem komşu ülkelerdeki kardeş halkların faydasında hem de ülkemizin gelecek hedefleri açısından olması gereken bir şeydir.

Birtakım unsurlar vekil güçler kullanıyor diyorduk. Onun için dedik ki PKK'nın eylemleri Kürt kardeşlerimize mal edilemez. DEAŞ'ın eylemleri Sünni kardeşlerimize mal edilemez. Esad'ın eylemleri hiçbir şekilde Nusayri kardeşlerimize mal edilemez dedik. İran ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizin basiretli tutumlarını son derece kıymetli bulduğumuzu ifade ediyoruz. Orada PEJAK'a dikkat çekiyoruz. Buradan da rahatsız olanlar var. Bu bizim çok iyi tanıdığımız bir algoritma. Burada mevzu siyasi eleştiri mevzusu değil. Sanki çözümden yanaymış gibi çözümü tıkayacak algoritmanın çalıştırılması sözkonusu. Biz eleştirilirsek onun da cevabını veririz. Bu denklemin belli kişiler tarafından çalıştırılmasının ne manaya geldiğini biliyoruz.

DEM içinde son derece sağduyulu davranan, bu dengeyi koruyan sayın milletvekillerinin tutumunu doğru olduğunu değerlendiriyoruz."