O ilçeyi sinekler istila etti: CHP'liler traktörlere atlayıp ilçeyi ilaçladı

Gaziantep’in özellikle kırsal mahallelerinde etkili olan sinek istilası, yaşamı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, evlerinin kapı ve pencerelerini açamaz hale geldiklerini, dışarı çıkmak zorunda kalanların ise nefes almakta bile zorlandığını belirtiyor.

Uzmanlar, sonbaharın mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçmesi nedeniyle sinek popülasyonunun arttığını, iklim değişikliğinin bu durumun başlıca nedeni olduğunu vurguluyor.

CHP İL BAŞKANLIĞI İLÇEYİ İLAÇLADI

Sinek sorununa karşı tepkiler büyürken, CHP Karkamış İlçe Örgütü de devreye girdi. CHP Karkamış İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Söz verdiğimiz üzere Karkamış ilçe merkezi, mesire alanı ve tüm mahallerimizi üvez ve sineklere karşı ilaçladık. Karkamış İlçe Belediyesi’ni de halk sağlığı için sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. Belediye’nin görevini biz yapıyoruz. Halkın sağlığı bizim için çok önemli” denildi.

CHP’nin bu açıklaması, ilçede belediyenin yetersiz kaldığı yönündeki eleştirileri gündeme getirdi. Yurttaşların kalıcı çözüm için yerel yönetimden daha etkin bir mücadele beklediği ifade edildi.