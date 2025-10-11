Murat Emir: Mansur Yavaş kıskaca alınmak isteniyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi’nde ziyaret etti. Emir, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Böcek’in halkın sevgisini kazanan ve görev süresince oyunu artırarak seçilen bir belediye başkanı olduğunu belirtti. Emir, “Veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Antalyalıların her biri şahittir ki Sayın Muhittin Böcek çok iyi belediye başkanlığı yapmıştır ve bu başkanlığını da tertemiz yapmıştır” dedi.

BÖCEK'İN 10 AYLIK TEK BAŞINA

Emir, Böcek’in yargılanmaktan çekinmediğini söylediğini aktardı:

“Her bir kuruşun hesabını vereceğini ama bu tutukluluğun kendisine çok zor geldiğini söyledi.”

Cezaevinde bulunan Böcek’in gelini ve oğluna da dikkat çeken Emir, 10 aylık torununun ebeveynlerinden ayrı olduğunu bildirdi:

"10 aylık torunu var. 10 aylık. Gelini ve oğlu da cezaevinde. 10 aylık bir yavruyu delil bulacağız diye, dosyanın içerisine delil koyacağız diye, itirafçı bulacağız. Yani iftiracılar bulacağız da dosyayı ayağa kaldıracağız diye cezaevinde tutmak, 10 aylık bir yavruyu dışarıda tutmak bize göre doğru değildir. "

Emir, sadece Böcek değil, Türkiye genelinde seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar için adil yargılama talep ettiklerini vurguladı. “Yapılması gereken bu tutuklulukların bir an evvel bitirilmesi, gerekli adli tedbirlerin alınması ve sonrasında da bağımsız ve adil bir yargılamanın beklenmesidir” dedi.

"MANSUR YAVAŞ'I KISKACA ALMA GİRİŞİMİ"

CHP’li Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında başlatılan soruşturma izni talebine de tepki gösterdi:

"Dün belediye başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la ilgili bir soruşturma izni talep edildi. O dosyanın ayrıntılarını bir Ankara milletvekili olarak da çok yakinen biliyorum. Bu iddialar daha ortaya atıldığında, daha söylentisi çıktığında Sayın Mansur Yavaş belediyenin içerisinde teftiş kurulunu başlatmış, iç denetimini başlatmış ve ilgililer hakkında da tedbiren. Bakın suçlayıcı olarak demiyorum.

Tedbiren soruşturmaların selahiyeti bakımından görevden el çektirilmiş bir belediye başkanıdır. Bırakın Ankara'yı tüm Türkiye bilir ki Sayın Mansur Yavaş tertemiz bir belediye başkanıdır.

Ama Sayın Mansur Yavaş'a alttaki bürokratlarla ilgili bir soruşturma yürütüyoruz diye, bazı iddialar var diye bir soruşturma açmak aslında onu kıskaca almaya çalışmaktır. "

"MANSUR YAVAŞ EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİSİDİR"

Bu adımın, Yavaş’a yönelik bir siyasi kıskaca alma çabası olduğunu belirten Emir, “Sayın Mansur Yavaş Türkiye’nin kalbindedir. En güçlü Cumhurbaşkanı adaylarından birisi olarak Türkiye'de kabul görmüştür” ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ'A DA KISKAÇ YAPMA GEREĞİ DUYDULAR"

Emir, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun hukuksuz şekilde cezaevinde tutulduğunu söyleyip şunları ifade etti:

"Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda haksız, hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutulmaktadır.

Ama anlaşılıyor ki saraydaki bu kirli kumpası kuranlar aynı zamanda siyaseti dizayn ederken Ankara'ya, Mansur Yavaş'a da bir kıskaç yapma gereği duymuşlardır."

"DİZ ÇÖKMEYECEĞİZ"

Emir, tüm bu adımların halk iradesine ve demokrasiye darbe olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Ama bilsinler ki biz Sayın Muhittin Böcek'e yapılanı da, Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapılanı da, diğer arkadaşlarımıza yapılanı da, Sayın Mansur Yavaş'a böylesine bir adli süreci başlatarak onu bir şekliyle zorlama çabasını da reddediyoruz, kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz. Diz çökmeyeceğiz. Bu yapılanların her biri halk iradesine saygı, saygısızlıktır. Milli iradeye saldırıdır, demokrasiye darbedir ve bu darbeye de biz bütün halkımızla birlikte sonuna kadar direneceğiz. "



Yargı sürecinin siyasi amaçlarla kullanıldığını ifade eden Emir, şöyle konuştu:

"Adliye koridorlarından, dosyalar üzerinden, savcılık tutuklamalarıyla, iftiracıların ya atacağı iftiralar üzerinden doldurulacak dosyalarla, iddianamelerle asla bize boyun eğdiremeyecekler. İddianameleri bekliyoruz. İddianamelerle birlikte bir an evvel tahliyelerin başlamasını bekliyoruz ve Türkiye'nin artık bu cezaevleri, cezaevi kapıları, cezaevi ziyaretleri, cezaevindeki seçilmişler ayıbından, lekesinden kurtulmasını bekliyoruz bir an evvel."











