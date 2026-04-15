Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Atatürkçü Düşünce Derneğinden yapılan açıklamada; İstanbul'daki bir etkinlik çıkışında kendisini "Antikemalist ve şeriatçı" olarak tanıtan Ali Akbaş ile poz veren Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

YUSUF TEKİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

ADD tarafından Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına Bakan Tekin hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında; “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” (madde 216), “Görevi kötüye kullanma” (madde 257) ve “Anayasayı ihlal” (madde 309) yönünden suç duyurusunda bulunuldu. Şikâyet dilekçesinde; “Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracak nesiller yetiştirme görevi bulunan bakan tarafından laiklik gibi temel bir ilke hiçe sayıldığından ‘Anayasayı ihlal’ suçu işlenmiştir” denildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - "Gargat - Kemalist Esaretin Gerçek Sahipleri" kitabının yazarı Ali Akbaş

"MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU’NA DA AYKIRI"

ADD tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendini ‘Antikemalist ve şeriatçı’ olarak tanıtan Ali Akbaş adlı şahsın kitap diye yayımladığı ‘Kemalist Esaretin Gerçek Sahipleri’ adlı yayını tanıtmış; yanında Fırat İsmail adlı bir diğer tescilli Atatürk ve laik cumhuriyet karşıtı olduğu hâlde anılan yayın ile fotoğraf çektirmekte de sakınca görmemiştir. Bu vahim durum, gençlerimizin eğitiminin emanet edildiği Millî Eğitim Bakanı tarafından gerçekleştirilmiş olduğundan anayasamızın hükme bağladığı devletimizin temel niteliklerinden laikliğe aykırılığı ve yanı sıra Millî Eğitim Temel Kanunu’nun ihlalini ortaya çıkarmıştır.”

NE OLMUŞTU?

11 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenen bir etkinliğe katılan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisini "Antikemalist ve şeriatçı" olarak tanıtan Ali Akbaş’ın "Gargat - Kemalist Esaretin Gerçek Sahipleri" kitabıyla fotoğraf çektirmişti. Söz konusu fotoğraf yurttaşların tepkisine neden olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

