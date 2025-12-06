MHP'den dikkat çeken sert süreç mesajı! "Boşboğazlık yapılamayacak devlet meselesi"

MHP'den dikkat çeken sert süreç mesajı! "Boşboğazlık yapılamayacak devlet meselesi"
İmralı Adası'nda terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmenin tutanaklarının sadece özetinin yayımlanmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir 'polemik' mesajı geldi.

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı Adası'na gitti. Üç siyasetçi terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüştü.

Görüşmenin tutanakları TBMM'de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'nda paylaşılmadı.

DEM Parti duruma itiraz etti. "Kabul edilemez" bir durum olduğunu belirten DEM Parti, sürecin şeffaflığı için vurgu yaptı.

Tutanakların paylaşılması ile ilgili tartışmalar devam ederken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BOŞBOĞAZLIK YAPILMAYACAK"

MHP'li Feti Yıldız, İmralı Süreci'nde 'boşboğazlık' yapılmaması gerektiğini ve 'polemiklere' de kapalı olduğunu söyledi.

AKP ve DEM Parti arasındaki İlham Ahmed krizine 'telekonferans' çözümüAKP ve DEM Parti arasındaki İlham Ahmed krizine 'telekonferans' çözümü

Yıldız şunları ifade etti:

"Türkiye’nin toplumsal dinamizmi,
devlet kapasitesi, bölgesel etkisi ve tarihsel birikimi büyük ve kutlu bir kaynaktır.
Devlet aklının sorunlara çözüm üretme,
milletimiz hayrına dönüştürme,
tehditleri bertaraf etme gücünü emperyalist odaklar engelleyemez.
Terörsüz Türkiye hedefi;
üzerinde boşboğazlık yapılamayacak,
polemiklere kapalı,
ertelenemeyecek bir devlet meselesidir."

