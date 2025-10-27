Merdan Yanardağ Silivri'ye gönderildi!

Merdan Yanardağ Silivri'ye gönderildi!
Yayınlanma:
Gazeteci Merdan Yanardağ, "Siyasal casusluk" iddiasından tutuklandıktan sonra Silivri (Marmara) Cezaevi'ne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim'de casusluk soruşturması başlattı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın iddiaya göre istihbarat örgütleri ile çalışan Hüseyin Gün ile irtibatta olduğu öne sürüldü.

İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, casusluk iddialarını kesin dille reddetti.

Tele1'e de kayyum atandı. Tele1'in başına da Yeni Şafak yazarı getirildi.

İsmail Saymaz 'Casusluk' soruşturmasının arka planını anlattı!İsmail Saymaz 'Casusluk' soruşturmasının arka planını anlattı!

Tele1, kayyum atandığı günden beri de yayınlarına geri başlamadı.

YANARDAĞ SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE!

İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan , 'siyasi casusluk' iddiası ile dün (26 Ekim) tutuklandı.

Hali hazırda başka soruşturmadan tutuklu bulunan Özkan ve İmamoğlu, ifadelerinin ardından cezaevine geri gönderilmişti.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın da bu sabah saatlerinde Silivri (Marmara) Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

