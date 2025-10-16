Mahmut Arıkan: Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığına şahitlik edildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Her iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığı iddiasını yeniden gündeme getirdi.

Arıkan, Gazze'deki ablukayı delmek için harekete geçen Sumud ve Özgürlük filolarındaki insanların ticarete şahitlik yaptığını öne sürdü.

"TİCARETİN DEVAME TTİĞİNE ŞAHİTLİK ETTİLER"

Arıkan şunları ifade etti: