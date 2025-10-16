Mahmut Arıkan: Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığına şahitlik edildi
Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, işgalci İsrail'in ablukasını delmek için Özgürlük ve Sumud filoları ile gidenlerin Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığına şahitlik ettiğini iddia etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.
Her iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan, Türkiye'nin İsrail ile ticaret yaptığı iddiasını yeniden gündeme getirdi.
Arıkan, Gazze'deki ablukayı delmek için harekete geçen Sumud ve Özgürlük filolarındaki insanların ticarete şahitlik yaptığını öne sürdü.
"TİCARETİN DEVAME TTİĞİNE ŞAHİTLİK ETTİLER"
Arıkan şunları ifade etti:
- "İktidar ısrarla ticaretin bittiğini söylüyor. Hem Sumud filosunda hem de Özgürlük filosundaki arkadaşlar Gazze limanlarına ulaştı.
- Sizlerin malumu ve her iki filodaki arkadaşlarımız da orada Türk gemilerinin bulunduğunu ve ticaretin devam ettiğine şahitlik ettiler.
- Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de bu İsrail'le ticaret alışkanlığından diyelim artık bir an önce vazgeçmesi ve ateş kesten sonra da bugüne kadar yapıyormuş gibi olduğu en azından müeyyideleri devam ettirmesi ve ticareti bir an önce kesmesini önemli buluyoruz biz."