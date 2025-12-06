Mahkemeden AKP'yi üzecek karar çıktı

Artvin’de AKP'li Şavşat Belediyesi’nde Eylül 2024’te sözleşmeleri yenilenmeyen 29 işçi için başlayan hukuk mücadelesi, istinaf sürecinin de tamamlanmasıyla işçilerin lehine sonuçlandı.

Yerel mahkemede işe iade kararı alan işçilerin dosyasını belediye üst mahkemeye taşımış, ancak istinaf mahkemesi de işçilerin haklı olduğunu belirterek kararı onamıştı. Böylece 29 işçi yeniden görevlerine dönme hakkı elde etti.

Şavşat’ta işçiler haftalardır direniyor! Mahkeme “işe dönün” dedi belediye dinlemedi

CHP Şavşat İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel, Artvin İl Genel Meclisi oturumunda söz alarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gülel, şu ifadeleri kullandı:

"29 işçi işten çıkarılmıştı. İş akitleri dolması sebebiyle sonlandırılırken, o dönem Belediye Başkanı 'arkadaşlar bize bir yasal dayanak getirin, biz sizi tekrar işe başlatalım' demişti. Arkadaşlarımız işlerine dönmek istiyorlar. Şavşat’ta birlik ve beraberliğin, kardeşliğin sağlanması konusunda da bu arkadaşların işe dönüşlerine destek olursanız çok seviniriz. Gerçekten hepsi ihtiyaç sahibi çocuklar, zaten hepimiz biliyoruz. Belediyede kısıtlı imkânlarla çalışıyorlar, düşük maaşları var. Bu arkadaşlara yardımcı olmanızı rica ediyorum. Bu hem size puan kazandıracaktır çünkü belediye başkanı bizzat benim yanımda da söyledi; 'arkadaşlar, yasal dayanıklılık getirin sizi işe başlatalım.' Mahkemenin kararından daha büyük bir karar olmaz. Arkadaşlarımın böyle bir talepleri var."