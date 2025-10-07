'Maarif model' Eski Bakan Ziya Selçuk'un da kapısını çaldı: Sahibi olduğu okula yazı gitti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların müfredatlarını “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile uyumlu hale getirmesini zorunlu kıldı. Bu kapsamda, eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’a ait Maya Okulları’na da resmi bir yazı gönderildi.

T24’ten Gözde Yel’in haberine göre MEB yazısında, Maya Okulları’nın 1. sınıftan 8. sınıfa kadar uyguladığı İngilizce ders programının Maarif Modeli’ne göre güncellenmediği belirtildi.

CHP'den, MEB'in Önünde "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" Protestosu

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” AKP'nin Parti Programı Eğitim Müfredatı Oldu

Bakanlık, 2025–2026 eğitim öğretim yılından itibaren bu okullarda kendi belirlediği programın uygulanacağını bildirdi.

Buna göre, Maya Okulları’nın ilkokul ve ortaokul kademelerinde İngilizce dersleri artık özgün bir içerikle değil, MEB’in standart müfredatı çerçevesinde yürütülecek.

GEÇEN YIL YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

MEB, geçen yıl yürürlüğe giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, aralarında Türkiye’nin önde gelen özel okullarının da bulunduğu çok sayıda kuruma benzer uyarı yazıları göndermişti. Bakanlık, belirtilen süre içinde yeni modele uyum sağlamayan okulların, devlet müfredatına geçmek zorunda kalacağını ve bunun denetleneceğini ifade etmişti.