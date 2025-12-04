KKTC'yi karıştıran rüşvet iddiası! Başbakanlık Müsteşarı gözaltına alındı

KKTC'yi karıştıran rüşvet iddiası! Başbakanlık Müsteşarı gözaltına alındı
KKTC'de Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu hakkında mali polisin başlattığı rüşvet soruşturması 'patlayıcı madde bulundurmak' suçlamasıyla genişletildi. Hakkında tutuklama kararı verilen Cahitoğlu'nun evinde yapılan aramalarda çok sayıda şarjör ve mermi bulundu. Başbakanlık müsteşarının tabancası ise aranıyor.

KKTC'de mali polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde tutuklanan Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve 1 gün tutukluluk cezası aldı.

Cahitoğlu'na 'kanunsuz patlayıcı madde bulundurma' dahil çok sayıda suç yöneltildi.

KKTC'Yİ KARIŞTIRAN RÜŞVET SORUŞTURMASI

Kıbrıs Yenidüzen Haber Müdürü Serap Şahin'in haberine göre; polis mahkemede, 2022–2024 yılları arasında devlet dairelerinde işlem yaptırmak amacıyla 220 bin Euro ve 35 bin Sterlin tutarında rüşvet alındığı yönünde ifadeler bulunduğunu anlattı.

Aynı döneme ilişkin başka bir olayda, bir devlet görevlisinin bir şahsa ait araziyi üçüncü bir şahsa kiralaması için 200 bin Sterlin rüşvet teklif edildiği, bir diğer vakada ise yine bir şahıstan devlet dairelerindeki işlemlerini halletmek karşılığında 200 bin Sterlin rüşvet talep edildiği yönünde tespitler bulunduğu mahkemeye aktarıldı.

Polis, bunların şu an için soruşturma kapsamında yer alan iddialar olduğunu vurguladı.

KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu

KKTC'deki ilahiyat protokolü laiklik denetimi için AYM'ye taşındı! Türkiye ile imzalanmıştıKKTC'deki ilahiyat protokolü laiklik denetimi için AYM'ye taşındı! Türkiye ile imzalanmıştı

BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI'NIN EVİNDE ŞARJÖR VE MERMİ BULUNDU

Öte yandan polis, Cahitoğlu'nun evinde çarşamba günü yapılan aramalarda iki adet 9 milimetre çapında şarjör ve 50 adet mermi bulunduğunu belirtti.

Söz konusu detayları mahkeme başkanıyla paylaşan ekipler, bu bulgunun ardından zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi ancak bu ifadenin içeriğine dair detayları aktarmadı.

Soruşturma çerçevesinde üç kişiden ifade alındığı, bu ifadelerden birinde de zanlının bir şahıstan rüşvet talep ettiği yönünde beyan bulunduğu belirtildi.

Zanlının evinde bulunan şarjör ve mermilere ilişkin detaylar ile 2022–2024 yılları arasında devlet dairelerinde işlem yaptırmak için alındığı, teklif edildiği ve talep edildiği iddia edilen 220 bin Euro ve 435 bin Sterlin toplamını bulan rüşvet miktarları, soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Cahitoğlu’nun cuma günü yeniden mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

