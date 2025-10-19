KKTC sandık başında: Liderlerden seçim günü mesajları

KKTC genelinde kurulan 777 sandıkta, 218 bin 313 kayıtlı seçmen saat 18.00’e kadar oy kullanabilecek. Seçim pusulasında, biri çekilmiş olmasına rağmen yasa gereği ismi yer alan toplam sekiz aday bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı için adayların oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi)

Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi - CTP)

Arif Salih Kırdağ (Bağımsız)

Ahmet Boran (Bağımsız)

Mehmet Hasgüler (Bağımsız)

İbrahim Yazıcı (Bağımsız)

Hüseyin Gürlek (Bağımsız)

Ersin Tatar (Bağımsız)

Bağımsız adaylardan Hüseyin Gürlek, daha önce adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Seçimdeki temel rekabetin, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman arasında geçmesi bekleniyor.

TATAR: ÖNEMLİ OLAN KIBRIS TÜRKÜ'NÜN GÜÇLÜ YÜRÜYÜŞÜDÜR

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte oyunu kullandığı Lefkoşa’daki Şehit Tuncer İlkokulu'nda açıklamalarda bulundu. Kendi ilkokulunda oy kullanmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tatar, "Bu mücadele içerisinde nerelerden nerelere geldik, babamla da burada oy kullanmaya gelirdik" dedi.

Vatandaşlara sandığa gitme çağrısı yapan Tatar, son 5 yılda Kıbrıs Türk halkının egemenliğini dünyaya duyurmak için önemli adımlar attıklarını belirtti. Annan Planı dönemine atıfta bulunan Tatar, "20 yıl önce biz 'evet' dedik, izolasyonların kalkmasını bırakınız, arttığını görüyoruz. Çünkü karşı taraftaki zihniyet, bizi egemenlik hakkımızdan mağdur etmek için savaşıyor" ifadelerini kullandı. Bu süreçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinin desteğini gördüğünü vurgulayan Tatar, "Sayın Erdoğan, tüm dünyaya, 'Kıbrıs'ta iki ayrı devlet var, iki ayrı halk var ve artık KKTC'yi tanıma zamanınız gelmiştir' diyerek, KKTC'yi duyurdu. Bunlar bizler için çok önemli kazanımlardır" dedi.

Tatar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah sonuç ne olursa olsun hayırlı olacaktır. Önemli olan, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği yaşam mücadelesidir, önümüzdeki dönem, refahın arttığı, Kıbrıs Türkü'nün asli unsur olarak, hakkıyla, hukukuyla, egemenliğiyle, geleceğe güçlü şekilde yürüyüşüdür."

ERHÜRMAN: BU SEÇİM ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPILAN BİR SEÇİMDİR

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ise oyunu eşi Nilden Bektaş Erhürman ile birlikte Suat Günsel İlkokulu’nda kullandı. Uzun bir seçim sürecinin sonunda olduklarını belirten Erhürman, şunları kaydetti:

“Bu seçim, çocuklarımız için yapılan bir seçimdir ve bugün verilecek karar, geleceğimiz üzerinde ciddi bir etki yaratacak. Kıbrıs Türk halkı, demokrasiyi içine sindirmiş bir halktır. Süreç boyunca büyük bir olgunlukla seçim sürecinde yer aldı ve bugün de iradesini sandığa yansıtacak. Bugünden sonra söyleyeceğimiz tek şey, halkımızın iradesi hepimiz için, çocuklarımız için hayırlı olsun.”

BAŞBAKAN ÜSTEL'DEN BİRLİK MESAJI

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel de oyunu Alsancak İlkokulu’nda kullandı. Üstel, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklamada, "Seçim sonucu her ne olursa olsun, kazanan halkımız, devletimiz ve kardeşlik olacaktır” ifadelerini kullandı.