İYİ Parti'nin ağır sözlerine DEM Parti'den yanıt geldi

İYİ Parti'nin ağır sözlerine DEM Parti'den yanıt geldi
Yayınlanma:
İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'nun "Alçak, arsız, yüzsüz" ve "terör örgütünün uzantıları" sözlerine DEM Parti'den yanıt geldi.

TBMM Genel Kurulu'nda dün DEM Partili Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez arasında çok sert tartışma yaşandı.

İmralı Heyeti üyesi de olan Buldan'ın geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'ın tartışma yaratan sözlerini aktarması nedeniyle Çömez, Genel Kurul'da tepki gösterdi. Çömez'in Buldan'ı Öcalan'ın 'ulaklığı' ile suçlamasının ardından büyük gerilim yaşandı.

Dün yaşanan kriz de bugün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun partisinin Grup Toplantısı'nda DEM Parti'ye yönelik, çok sert sözlerinin ardından devam etti.

Dervişoğlu DEM Parti'yi topa tuttu! TBMM'deki Öcalan krizini tırmandıracak çok ağır sözlerDervişoğlu DEM Parti'yi topa tuttu! TBMM'deki Öcalan krizini tırmandıracak çok ağır sözler

DEM Parti'den de İYİ Parti'ye yanıt geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, X hesabından şunları yazdı:

"Siz “milli hassasiyet” tacirlerisiniz.
Kan, savaş, ölüm sizin pusulanız.
Savaştan beslenen ve bunu ikbal zanneden zavallılarsınız.
Barışın mümkün olduğunu hisseden korkaklarsınız.
Korkunuz arttıkça nefretiniz büyüyor, maskeniz düşüyor.
Bu ülkeye barışı, kardeşliği ve demokrasiyi size rağmen getireceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Siyaset
AKP'li Trabzon Büyükşehir otobüse asılan AKP bayraklarına soruşturma başlattı
AKP'li Trabzon Büyükşehir otobüse asılan AKP bayraklarına soruşturma başlattı
Saray'ın bir saatlik masrafı 92 emekli maaşına bedel!
Saray'ın bir saatlik masrafı 92 emekli maaşına bedel!