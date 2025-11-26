İfade özgürlüğü nutku atan AKP'liler Kaan Tangöze'yi hedef gösterdi

Türk Rock müziğinin önemli gruplarından Duman'ın solisti Kaan Tangöze, 19 Kasım'da Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongresi'nde verdiği konser nedeniyle iktidar medyası, trolleri ve yanlıları tarafından açık hedef gösterildi.

Tangöze, Türkiye'de sık sık gündem olan yeşil alanların madenciliğe, imara ve ranta açılmasını sanatı ile eleştirdi.

Sık sık AKP iktidarında 'İfade özgürlüğü' ile ilgili ifadeler kullanan iktidar yanlıları, bu sözlerinin aksine içerisinde hakaret olmayan bir şarkı nedeniyle Tangöze'yi eleştirdi.

Yargıtay'ın da siyasilerin eleştiri bir yana "ağır eleştirilere de tahammül etmesi gerektiğine" dair kararı da var. (Esas: 2018/3022, Karar: 2018/5252, K. Tarihi: 03.07.2018)

"GEREĞİ YAPILIR"

Sosyal medyada AKP'nin önde gelen trol hesaplarından Medya Muhtarı, "Gereği yapılır" diyerek Tangöze'nin gözaltına alınması için imada bulundu. Daha önce de birçok kişi, sosyal medyadaki AKP trollerinin hedef göstermesi nedeniyle gözaltına alınmıştı. O hesap, "G.tleri kaşınıyor.. Bu sanat değil düpedüz serserilik. Bu rezilliğe göz yuman Bu üniversitenin rektörü falan kim acaba? Hepsine gereği yapılır inşallah.." ifadelerini sarf etti.

Birçok benzer hesabın da Tangöze'yi hedef aldığı, Kanal7 ve Superhaber gibi iktidar medyası sitelerinde haber yaptığı görüldü.

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze: Bana 'seni daha almadılar mı' diyorlar

"Bu sanatçıyı yasaklasak da mı saklasak, yasaklasak, örgütten alsak?" sözlerini de içeren Tangöze'nin hiciv içeren sözleri de şöyle:

"Baltalar elimizde, imarı cebimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana... Bakanlar yanımızda, başkan önümüzde. Biz gideriz ormana, hey ormana... Bu ormanı yaksak da mı satsak, yıkıp yerine rezidans çaksak? İyi para ediyor. Bu sinemayı yaksak da mı satsak, buraya da mı bir AVM çaksak? İyi para ediyor. Bu parka Topçu Kışlası mı yapsak, buraya da mı bir AVM çaksak? İyi para ediyor... Baltalar elimizde, imarı cebimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Bakanlar yanımızda, oğulları önümüzde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Bu sanatçıyı yasaklasak da mı saklasak, yasaklasak, örgütten alsak? Hep bize çakıyor... Bu yazarın kitabını toplatsak da mı saklasak, yoksa bunu da mı örgütten alsak? Hep bizi yazıyor. Bu gazeteciyi oraktan mı alsak çekiçten mi alsak, Balyoz’dan mı alsak, Komünist mi lan bu? Bu askeri Gılgamış’tan mı alsak, Ergenekon’dan mı alsak? Dik dik dik bize bakıyor. Baltalar elimizde, imarı cebimizde. Biz gideriz ormana hey ormana. Bakanlar yanımızda, Cumhurbaşkanı her yerde. Biz gideriz ormana, hey ormana..."

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Sütçü İmam Üniversitesi, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Üniversiteden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: