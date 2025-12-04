İBB dosyasında tahliye olan 19 kişi kim? Murat Ongun’un bacanağı da aralarında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında yer alan 19 kişi, yapılan tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edildi.

21 KİŞİ HAKKINDA KARAR

İBB soruşturmasında tutuklananlar arasında yer alan 21 kişi ise iddianamede yer almıyor. Tutuklu olup iddianamede olmayan 21 kişiden 19’u hakkında, yapılan tutukluluk incelemesiyle birlikte tahliye kararı verildi. 2 kişinin ise tutukluluk hali devam edecek.

TAHLİYE OLAN İSİMLER: ARALARINDA MURAT ONGUN'UN BACANAĞI DA VAR

Ana dosyada haklarındaki soruşturma tamamlanmayan ve tahliye edilen isimler şöyle:

Burak Arslan, Savaş Can, Onur Gülin, Yusuf Yüce, Doğukan Arıcı, Bulut Aydöner, İbrahim Can Yaman, Örsan Çetin, Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Fikri Murat Demir, İlkay Onok, Engin Gönül, Faruk Ceyhan, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Eyüp Karataş, Nihat Kolaber ve Sonkan Turan, yapılan tutukluluk incelemesiyle tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında yer alan Bulut Aydöner, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner'in kardeşi.

İbrahim Can Yaman, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un bacanağı.

Onur Gülin de, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

"OKUL ARKADAŞI" İDDİASI RESMİ KAYITLARLA YALANLANDI

Tutukluluk incelemesinde söz alan avukatlar, özellikle şüphelilerden İbrahim Can Yaman’ın, Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu ile "okul arkadaşı" olduğu ve bu tanışıklık üzerinden şirkete ortak edildiği yönündeki iddia, mahkemeye sunulan nüfus ve eğitim kayıtlarıyla çürütüldü.

Avukat Mustafa Ergen savunmasında, müvekkili İbrahim Can Yaman'ın 1992 doğumlu olduğunu ve eğitimini Rize'de tamamladığını, Selim İmamoğlu'nun ise 1997 doğumlu olup İstanbul'da okuduğunu hatırlattı.

Avukat Ergen, "Bu iki kişinin okul arkadaşı olmaları kronolojik, coğrafi ve fiili olarak imkansızdır. Bu basit karşılaştırma dahi tanık beyanlarının tamamen soyut ve kurgusal olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Savunmaları ve dosyadaki mevcut durumu değerlendiren Hakimlik, "suçun vasıf ve mahiyeti" ile "delillerin toplanmış olması" gerekçeleriyle tutukluluğun devamını gereksiz bularak tahliye kararı verdi.