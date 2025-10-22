İBB çalışanlarının ifadeye çağrılmasına CHP'li Gökan Zeybek'ten tepki: Delil bulamadıkça iftirayı büyütüyorsunuz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, 210'dan fazla İBB personelinin ifadeye çağırıldı. Mali Şube ekipleri tarafından ifadeye çağırılanlar arasında AKP döneminde görev almış isimlerin de yer aldığı belirtildi.

İfadeye çağırma sürecinde herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı belirtilirken Eski İBB Ulaşım Daire Başkanı ve Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın da ifadeye çağrılanlar arasında yer aldığı belirtildi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya platformu X hesabından "200 değil isterseniz İBB’de çalışan 80 bin kişiyi, yetmezse 16 milyon İstanbulluyu ifadeye çağırın" diyerek İBB'ye yönelik operasyonlara tepki gösteren Zeybek, "Uydur kaydır iddianameyi oluşturmak için tüm tuşlara basıyorsunuz… Olmuyor, olmayacak! 8 aydır arıyorsunuz, tarıyorsunuz, didik didik ediyorsunuz zerre miskal bir şey bulamadınız. Bulamayacaksınız. Çünkü bu insanlar sadece hizmet ediyor. Bu ülkenin namuslu kamu emekçilerini, gecesini gündüzüne katıp halk için çalışan insanlarını itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yok. Adalet; baskıyla, manipülasyonla, uydurulmuş ifadelerle var olmaz. Delille olur, Vicdanla olur, Hukukla olur. Sizse delil bulamadıkça iftirayı büyütüyor, halkın iradesini sorgulamaya kalkıyorsunuz. Kimse merak etmesin! Aziz milletimiz gerçeği ayırt edecek kadar ferasetli, bu oyunları bozacak kadar güçlüdür. Sadece ve sadece halkımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.