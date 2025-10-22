İBB çalışanlarının ifadeye çağrılmasına CHP'li Gökan Zeybek'ten tepki: Delil bulamadıkça iftirayı büyütüyorsunuz

İBB çalışanlarının ifadeye çağrılmasına CHP'li Gökan Zeybek'ten tepki: Delil bulamadıkça iftirayı büyütüyorsunuz
Yayınlanma:
İstanbul Emniyetine bağlı Mali Şube ekipleri 210'un üzerinde İBB çalışanını ifadeye çağırdı. CHP'li Gökan Zeybek konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Zeybek, "200 değil isterseniz İBB’de çalışan 80 bin kişiyi, yetmezse 16 milyon İstanbulluyu ifadeye çağırın" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında, 210'dan fazla İBB personelinin ifadeye çağırıldı. Mali Şube ekipleri tarafından ifadeye çağırılanlar arasında AKP döneminde görev almış isimlerin de yer aldığı belirtildi.

İfadeye çağırma sürecinde herhangi bir gözaltı işleminin olmadığı belirtilirken Eski İBB Ulaşım Daire Başkanı ve Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan'ın da ifadeye çağrılanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Gökan Zeybek: CHP, Türkiye'nin birinci partisidirGökan Zeybek: CHP, Türkiye'nin birinci partisidir

Son Dakika | 200'ün üzerinde İBB çalışanı ifadeye çağırıldıSon Dakika | 200'ün üzerinde İBB çalışanı ifadeye çağırıldı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediyelere yeni operasyon... Gökan Zeybek: "Halkın iradesini teslim etmeyeceğiz"

Sosyal medya platformu X hesabından "200 değil isterseniz İBB’de çalışan 80 bin kişiyi, yetmezse 16 milyon İstanbulluyu ifadeye çağırın" diyerek İBB'ye yönelik operasyonlara tepki gösteren Zeybek, "Uydur kaydır iddianameyi oluşturmak için tüm tuşlara basıyorsunuz… Olmuyor, olmayacak! 8 aydır arıyorsunuz, tarıyorsunuz, didik didik ediyorsunuz zerre miskal bir şey bulamadınız. Bulamayacaksınız. Çünkü bu insanlar sadece hizmet ediyor. Bu ülkenin namuslu kamu emekçilerini, gecesini gündüzüne katıp halk için çalışan insanlarını itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yok. Adalet; baskıyla, manipülasyonla, uydurulmuş ifadelerle var olmaz. Delille olur, Vicdanla olur, Hukukla olur. Sizse delil bulamadıkça iftirayı büyütüyor, halkın iradesini sorgulamaya kalkıyorsunuz. Kimse merak etmesin! Aziz milletimiz gerçeği ayırt edecek kadar ferasetli, bu oyunları bozacak kadar güçlüdür. Sadece ve sadece halkımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Siyaset
CHP lideri Özel'den Silivri'de İmamoğlu'na ziyaret
CHP lideri Özel'den Silivri'de İmamoğlu'na ziyaret
İbrahim Kahveci iktidarın umurunda olmayan o gerçeği açıkladı! Türkiye'nin geleceği buna bağlı
İbrahim Kahveci iktidarın umurunda olmayan o gerçeği açıkladı! Türkiye'nin geleceği buna bağlı