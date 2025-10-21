Gazeteci Asuman Aranca'ya hapis cezası

Yayınlanma:
T24 muhabiri Gazeteci Asuman Aranca'ya Sinan Ateş dosyasında "soruşturmanın gizliliğini ihlal” ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da 2022 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Cinayete ilişkin başlatılan soruşturmada, T24 muhabiri Gazeteci Asuman Aranca dosyadadaki bilirkişi raporuna ulaşmış, 29 Aralık 2023 günü raporu “Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş” başlığıyla haberleştirmişti.

Sinan Ateş’in Mesajları Ortaya Çıktı: “Beni Öldürmeye Karar Vermişler Abi”Sinan Ateş’in Mesajları Ortaya Çıktı: “Beni Öldürmeye Karar Vermişler Abi”

asuman-aranca.png

ARANCA'YA GİZLİLİK İHLALİ CEZASI

Hakkında soruşturma başlatılan Gazeteci Asuman Aranca hakkında karar verildi.

Sinan Ateş’in katilini iki araçla kaçırmışlar: Araçların biri MHP’ye, diğeri Ülkü Ocakları’na kayıtlı çıktıSinan Ateş’in katilini iki araçla kaçırmışlar: Araçların biri MHP’ye, diğeri Ülkü Ocakları’na kayıtlı çıktı

Aranca'ya yaptığı haberden dolayı "Sinan Ateş cinayeti" davasında "soruşturmasının gizliliğini ihlal” suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verildi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

