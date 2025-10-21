Gazeteci Asuman Aranca'ya hapis cezası
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da 2022 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Cinayete ilişkin başlatılan soruşturmada, T24 muhabiri Gazeteci Asuman Aranca dosyadadaki bilirkişi raporuna ulaşmış, 29 Aralık 2023 günü raporu “Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş” başlığıyla haberleştirmişti.
ARANCA'YA GİZLİLİK İHLALİ CEZASI
Hakkında soruşturma başlatılan Gazeteci Asuman Aranca hakkında karar verildi.
Aranca'ya yaptığı haberden dolayı "Sinan Ateş cinayeti" davasında "soruşturmasının gizliliğini ihlal” suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verildi.
Hükmün açıklanması geri bırakıldı.