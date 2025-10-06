Figen Yüksekdağ'dan CHP’ye yönelik operasyonlara tepki: 'Demokratik zemini kilitliyor'

Kobani davası kapsamında Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li Belediyelere yönelik operasyonlar hakkında da konuşan Yüksekdağ, sürece ilişkin çalışmaların CHP’ye yönelik operasyonlarla eşzamanlı ilerlediğine vurgu yaparak "İktidarın barış dili kurarken ana muhalefete dönük hamlelerle demokratik zemini tıkadığını söylüyor" dedi.

SON DAKİKA! Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında tahliye talebi

DEM Parti'den Figen Yüksekdağ açıklaması

bianet'ten Evrim Kepenek'in sorularını yanıtlayan tutuklu Figen Yüksekdağ, söz konusu operasyonların iç siyaset açısından çelişkili olduğunu vurgulayan Yüksekdağ'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:



"Bugün Türkiye ve bölgeye baktığımızda sayısız kaos ve zorluk içerisinde egemen sistemler kadar halk dinamiklerine dönüştüğünü yeni dönüşüm fırsatlarının doğduğunu görüyoruz. Baskı ve savaş silsilesi bitmişse, yeniden direnmeyi, yayılmayı ve hizmeti mümkün kılacak ilerleme çizgisine süreç geçmiştir. Bu, Suriye’den Irak’a kadar uzanan bir halklar demokratik dönüşümünün varlığı ve potansiyelidir aynı zamanda.

"İÇ SİYASET AÇISINDAN ÇELİŞKİLİ"

İç siyaset açısından çelişkili; bir yandan Kürt sorununda çözüm süreci başlatılırken diğer yandan CHP’ye yönelik operasyonlarla demokratik zemini kilitleyen bir tutum hâkim. Siyasal iktidar ikbal hesaplarını her şeyin önüne koymuş durumda ve kilitlemeyi, süreci kendi anahtarına sahip değil gözüküyor.

"BÜTÜN MUHALEFETÇE SAHİPLENİLMESİ GEREKİYOR"