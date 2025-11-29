FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 59 kişi tutuklandı

FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 59 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını, 59’unun tutuklandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, şüphelilerin ankesörlü telefonlarla haberleşmeye devam ettikleri, örgüte yakın sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medyada propaganda yaptıkları ve yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edildi.

59 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 59’u tutuklandı, 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

32 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmalar, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü. Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

yerlikaya.png

Yerlikaya, paylaşımında emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik ederek, “Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

