Erdoğan'ın masasına konacak dört rapor ortaya çıktı

Erdoğan'ın masasına konacak dört rapor ortaya çıktı
Yayınlanma:
AKP, sosyal güvenlikteki çöküş sinyalleri, yardımlarda ayrımcılık, kamuda tasarruf zaafı ve düşen nüfus artış hızı gibi dört temel sorun için strateji grubu kurdu. Hazırlanacak raporlar Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’a sunulacak.

AKP iktidarının gündemden kaçan ama Türkiye'de yer edinen dört temek sorun için rapor hazırlayacağı öğrenildi.

Nuray Babacan, Nefes Gazetesi'ndeki köşesinde, iktidarın dört ayrı başlıkta ciddi sorunlar yaşandığını kabul ederek, AKP Genel Merkezi’nde bu alanlara dair yeni bir strateji grubu oluşturduğunu yazdı.

Babacan’a göre, daha önce hazırlanan reform paketlerinin hayata geçmemesi bu sürece dair kuşkuları artırıyor. “Siyaset ‘roller coaster’da gibi yaşanınca, memleketin gerçek sorunlarının bilinçli olarak gözden kaçırıldığı duygusu artıyor” diyen Babacan, ele alınan dört temel sorunu şöyle sıraladı:

ALARM VEREN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

Sosyal güvenlik sisteminin yıllardır “çökme sinyali verdiğini” belirten uzmanların uyarılarına dikkat çekildi.

AKP kurmaylarına göre, EYT uygulamasının ardından başlayan açıklar, dünya ortalamasıyla karşılaştırıldığında oldukça kötü bir tablo ortaya koyuyor. Babacan, durumu şöyle özetliyor: “Dünya ortalamasında 3 çalışan 1 emekliye bakarken, Türkiye’de 1 çalışan 1,5 emekliye bakıyor.”

Kayıt dışı istihdam, erken emeklilik uygulamaları, siyasi müdahalelerle bozulan aktif-pasif dengesi, fonların verimsiz kullanımı ve prim tahsilatındaki sorunlar, sistemin temel zayıflıkları arasında sayılıyor.

SOSYAL YARDIMLARIN DOĞRU YERE GİTMİYOR DÜŞÜNCESİ

Babacan, sosyal yardımlar konusunda da ciddi şikâyetlerin olduğunu aktardı. Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı, farklı kurumlar arasında eşgüdüm bulunmadığı ve “siyasi ayrımcılık aracı” olarak kullanıldığına dair iddialar öne çıkıyor. Babacan şu ifadeye yer verdi:

“Belediyelerde kamu kurumu sayıldığından birbirinden bağımsız yapılan yardımların, ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı, bunun bile bir siyasi ayrımcılık aracı olarak kullanıldığı belirtiliyor.”

Yardımların sadece dağıtılmasından ziyade, yardım alanların üretken bireyler hâline gelmesini sağlayacak biçimde yeniden organize edilmesi gerektiği AKP'de tartışılmaya başlandı.

KAMUDAKİ ŞATAFATLI HARCAMALAR

AKP’nin kamuda disiplin sağlama ve harcamaları denetleme hedefi kağıt üzerinde kaldı. Babacan, kamuda tasarruf meselesini “tam bir kara delik” olarak nitelendirdi.

Araç ve seyahat kısıtlamalarıyla çözüm sağlanamayacağı ifade edildi. Daha köklü adımlar gerektiği vurgulanıyor:

“Kamu ihale yasasına uyulması, istisnaların kaldırılması, DMO alımlarının denetlenmesi, kamuda iş yapan müteahhitlere yaratılan ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi büyük ve önemli başlıklar bulunuyor.”

Lüks harcamaların görmezden gelindiğini söyleyen Babacan, “Cumhurbaşkanlığı Sarayı dahil, diyanetten valiliklere kadar yaşanan lüks, görmezden gelindi. Kamu çalışanına lojmanı çok görenler, kamu ihalelerindeki istisnalarla kimlerin kayrıldığına dair bir çalışma yapmadı” ifadelerine yer verdi.

NÜFUS GÜNDEMİ

Nüfus artış hızındaki düşüş de AKP’nin öncelikli gündemlerinden biri. Projeksiyonlara göre yaşlı nüfusun oranı 2030’da yüzde 13,5’e, 2080’de ise yüzde 38,5’e ulaşacak. Babacan, “Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek hızla artış gösteriyor” diyor.

Doğurganlık oranının, nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli olan 2,1 seviyesinin altına düştüğü vurgulanırken, hükümetin “herkes üç çocuk yapsın” gibi talimatlarla çözüm üretemeyeceğini artık fark ettiğine işaret edildi.

Babacan, çözüm önerileri arasında şunlara dikkat çekti:

“Çalışan annelerin çocuklarına bakmanın alt yapısını oluşturmak, doğum izinleri, kreş ve bakımevlerinin sayısı, ekonomik destek gibi gerçekçi noktalardan hareket etmek gerekiyor.”

Babacan, yazısını “Tüm bu çalışmalar, hayata geçirilir mi bilinmez ama, Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendiren bu sorunların daha çok konuşulması gerekiyor.” bitirirken bu dört başlıktaki çalışmalarında doğal olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın masasına konacağı ön görülüyor.

Erdoğan'ın önüne gelecek bu dört rapora karşı da nasıl bir tavır izleyeceği de merak konusu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Siyaset
Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlamadığı soruyu açıkladı! "Gözlerindeki ızdırabı gördüm"
Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlamadığı soruyu açıkladı!
Mahkemenin CHP kararı
Mahkemenin CHP kararı