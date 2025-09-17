Erdoğan'ın masasına konacak dört rapor ortaya çıktı

AKP iktidarının gündemden kaçan ama Türkiye'de yer edinen dört temek sorun için rapor hazırlayacağı öğrenildi.

Nuray Babacan, Nefes Gazetesi'ndeki köşesinde, iktidarın dört ayrı başlıkta ciddi sorunlar yaşandığını kabul ederek, AKP Genel Merkezi’nde bu alanlara dair yeni bir strateji grubu oluşturduğunu yazdı.

Babacan’a göre, daha önce hazırlanan reform paketlerinin hayata geçmemesi bu sürece dair kuşkuları artırıyor. “Siyaset ‘roller coaster’da gibi yaşanınca, memleketin gerçek sorunlarının bilinçli olarak gözden kaçırıldığı duygusu artıyor” diyen Babacan, ele alınan dört temel sorunu şöyle sıraladı:

ALARM VEREN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

Sosyal güvenlik sisteminin yıllardır “çökme sinyali verdiğini” belirten uzmanların uyarılarına dikkat çekildi.

AKP kurmaylarına göre, EYT uygulamasının ardından başlayan açıklar, dünya ortalamasıyla karşılaştırıldığında oldukça kötü bir tablo ortaya koyuyor. Babacan, durumu şöyle özetliyor: “Dünya ortalamasında 3 çalışan 1 emekliye bakarken, Türkiye’de 1 çalışan 1,5 emekliye bakıyor.”

Kayıt dışı istihdam, erken emeklilik uygulamaları, siyasi müdahalelerle bozulan aktif-pasif dengesi, fonların verimsiz kullanımı ve prim tahsilatındaki sorunlar, sistemin temel zayıflıkları arasında sayılıyor.

SOSYAL YARDIMLARIN DOĞRU YERE GİTMİYOR DÜŞÜNCESİ

Babacan, sosyal yardımlar konusunda da ciddi şikâyetlerin olduğunu aktardı. Yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı, farklı kurumlar arasında eşgüdüm bulunmadığı ve “siyasi ayrımcılık aracı” olarak kullanıldığına dair iddialar öne çıkıyor. Babacan şu ifadeye yer verdi:

“Belediyelerde kamu kurumu sayıldığından birbirinden bağımsız yapılan yardımların, ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı, bunun bile bir siyasi ayrımcılık aracı olarak kullanıldığı belirtiliyor.”

Yardımların sadece dağıtılmasından ziyade, yardım alanların üretken bireyler hâline gelmesini sağlayacak biçimde yeniden organize edilmesi gerektiği AKP'de tartışılmaya başlandı.

KAMUDAKİ ŞATAFATLI HARCAMALAR

AKP’nin kamuda disiplin sağlama ve harcamaları denetleme hedefi kağıt üzerinde kaldı. Babacan, kamuda tasarruf meselesini “tam bir kara delik” olarak nitelendirdi.

Araç ve seyahat kısıtlamalarıyla çözüm sağlanamayacağı ifade edildi. Daha köklü adımlar gerektiği vurgulanıyor:

“Kamu ihale yasasına uyulması, istisnaların kaldırılması, DMO alımlarının denetlenmesi, kamuda iş yapan müteahhitlere yaratılan ayrımcılığın ortadan kaldırılması gibi büyük ve önemli başlıklar bulunuyor.”

Lüks harcamaların görmezden gelindiğini söyleyen Babacan, “Cumhurbaşkanlığı Sarayı dahil, diyanetten valiliklere kadar yaşanan lüks, görmezden gelindi. Kamu çalışanına lojmanı çok görenler, kamu ihalelerindeki istisnalarla kimlerin kayrıldığına dair bir çalışma yapmadı” ifadelerine yer verdi.

NÜFUS GÜNDEMİ

Nüfus artış hızındaki düşüş de AKP’nin öncelikli gündemlerinden biri. Projeksiyonlara göre yaşlı nüfusun oranı 2030’da yüzde 13,5’e, 2080’de ise yüzde 38,5’e ulaşacak. Babacan, “Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek hızla artış gösteriyor” diyor.

Doğurganlık oranının, nüfusun kendini yenileyebilmesi için gerekli olan 2,1 seviyesinin altına düştüğü vurgulanırken, hükümetin “herkes üç çocuk yapsın” gibi talimatlarla çözüm üretemeyeceğini artık fark ettiğine işaret edildi.

Babacan, çözüm önerileri arasında şunlara dikkat çekti:

“Çalışan annelerin çocuklarına bakmanın alt yapısını oluşturmak, doğum izinleri, kreş ve bakımevlerinin sayısı, ekonomik destek gibi gerçekçi noktalardan hareket etmek gerekiyor.”

Babacan, yazısını “Tüm bu çalışmalar, hayata geçirilir mi bilinmez ama, Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendiren bu sorunların daha çok konuşulması gerekiyor.” bitirirken bu dört başlıktaki çalışmalarında doğal olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın masasına konacağı ön görülüyor.

Erdoğan'ın önüne gelecek bu dört rapora karşı da nasıl bir tavır izleyeceği de merak konusu.