Erdoğan Şara ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara - AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (17 Nisan 2026)

Erdoğan'ın Antalya'da konakladığı otelde gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu. (AA)