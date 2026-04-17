CHP'li Bağcıoğlu'ndan kritik 'orman yangınları' uyarısı "Bedeli ağır olur" diyerek çağrı yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük orman yangınlarını hatırlatarak, yaz ayları öncesinde iktidara "acil önlem alınması" çağrısında bulundu.

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarının başlamasına kısa bir süre kalmışken, Bağcıoğlu, orman yangıları için önlem alınması için de "çok kısa hazırlık süresi kaldığını" vurguladı.

Orman yangınlarının "sürpriz" olmadığını kaydeden Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Önümüzde son ve çok kısa hazırlık süresi bulunuyor. Bu süre; tanıtım yapmak ya da yazı beklemek için değil; planlama, kadro, eğitim, bakım ve koordinasyon eksiklerini gidermek için son fırsattır. Bu bir temenni değil, açık bir uyarıdır. Orman yangınları sürpriz değildir. Nerede, ne zaman ve hangi yoğunlukta çıkacağı büyük ölçüde öngörülebilir. Asıl mesele, devletin buna ne kadar hazır olduğudur. Şu ana kadar atılmış olması gereken, atılmadı ise maalesef çok geç kalınan adımları bir kez daha hatırlatıyorum. Aylardır yaptığımız uyarılar dikkate alınmayarak hazırlıklar tamamlanmadı ise, yazın bedeli ağır olur. Bugün alınmayan her tedbir, yarın yanan bir ormanın ve geri dönülmez kayıpların sorumluluğudur. Ormanlarımız kaderine terk edilemez."