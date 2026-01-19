Antalya'da ormanlık alanda yangın

Yangın, Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yer yer büyüyen alevler üzerine vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şu an sahada Antalya Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, tedbir amaçlı bekletilen sağlık birimleri ve güvenlik önlemleri için jandarma ekipleri görev yapıyor.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek adına kritik noktalara müdahale ediyor. Yerleşim yerlerine yakınlığı ve yangının kesin çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.