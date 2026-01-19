Kapıkule'de bir TIR'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule'de bir TIR'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yayınlanma:
Edirne’de gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği takip sonucunda, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir TIR’da 144 kilo 732 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları bir TIR'ı X-ray taramasına sevk etti. Taramanın ardından hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla yapılan detaylı aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış çok sayıda paket tespit edildi.

Kümesinden uyuşturucu ve tabanca çıktı: Şüpheli tutuklandıKümesinden uyuşturucu ve tabanca çıktı: Şüpheli tutuklandı

50 PAKET HALİNDE SAKLANMIŞ

Yapılan incelemede, gizli bölmelerden 50 paket halinde toplam 144 kilo 732 gram esrar çıkarıldı. Piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan uyuşturucu maddeye el konuldu.

uyusturucu-1.jpg

Elazığ'da park halindeki TIR'a çarpan araçtaki çift hayatını kaybettiElazığ'da park halindeki TIR'a çarpan araçtaki çift hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu TIR sürücüsü, ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'da iş çıkışı trafik nasıl? İşte son durum...
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Türkiye
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
CHP'li Adıgüzel’den 'vahşet' tepkisi: Vatandaşlar hayvanları kurtardı!
CHP'li Adıgüzel’den 'vahşet' tepkisi: Vatandaşlar hayvanları kurtardı!