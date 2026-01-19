Kapıkule'de bir TIR'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüpheli buldukları bir TIR'ı X-ray taramasına sevk etti. Taramanın ardından hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla yapılan detaylı aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış çok sayıda paket tespit edildi.

50 PAKET HALİNDE SAKLANMIŞ

Yapılan incelemede, gizli bölmelerden 50 paket halinde toplam 144 kilo 732 gram esrar çıkarıldı. Piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan uyuşturucu maddeye el konuldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu TIR sürücüsü, ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.