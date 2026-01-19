Kümesinden uyuşturucu ve tabanca çıktı: Şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.S.A.’nın evinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Bursa’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

KÜMESTE DE ARAMA YAPILDI

Evin içinde yapılan aramanın ardından, bahçedeki kümeste de detaylı bir inceleme yapıldı. Bahçedeki kümeste yapılan aramalarda 611 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.