Kümesinden uyuşturucu ve tabanca çıktı: Şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
İzmir'de kümesinde uyuşturucu ve tabanca bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.S.A.’nın evinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı.
KÜMESTE DE ARAMA YAPILDI
Evin içinde yapılan aramanın ardından, bahçedeki kümeste de detaylı bir inceleme yapıldı. Bahçedeki kümeste yapılan aramalarda 611 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)