Bursa’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Yayınlanma:
Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 gram kokain ve 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında D.K., M.K. ve E.T. gözaltına alındı.

Son dakika | Edirne'de 220 kg kokain yakalandıSon dakika | Edirne'de 220 kg kokain yakalandı

Şüphelilerin araçları ve ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda 55 gram kokain ve 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

bursada-55-gram-kokain-ele-gecirildi-3-1123831-333480.jpg

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, ele geçirilen uyuşturucular ve silahlarla ilgili incelemelerini sürdürürken, Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

