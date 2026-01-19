Elazığ'da park halindeki TIR'a çarpan araçtaki çift hayatını kaybetti

Elazığ'da park halindeki TIR'a çarpan araçtaki çift hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde gerçekleşti. Ümit Avcı idaresindeki 23 AAL 500 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 47 ADV 731 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç TIR'ın altına girerek hurdaya döndü.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİLER

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde sıkışan sürücü Ümit Avcı ve yanında bulunan eşi Nurten Avcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 1 kişi hayatını kaybettiKontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AFAD ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. TIR'ın park halindeki konumu ve kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'da iş çıkışı trafik nasıl? İşte son durum...
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Türkiye
Kapıkule'de bir TIR'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de bir TIR'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
CHP'li Adıgüzel’den 'vahşet' tepkisi: Vatandaşlar hayvanları kurtardı!
CHP'li Adıgüzel’den 'vahşet' tepkisi: Vatandaşlar hayvanları kurtardı!