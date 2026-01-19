Elazığ'da park halindeki TIR'a çarpan araçtaki çift hayatını kaybetti

Kaza, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde gerçekleşti. Ümit Avcı idaresindeki 23 AAL 500 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 47 ADV 731 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç TIR'ın altına girerek hurdaya döndü.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİLER

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde sıkışan sürücü Ümit Avcı ve yanında bulunan eşi Nurten Avcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AFAD ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. TIR'ın park halindeki konumu ve kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.