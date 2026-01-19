Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Manisa’nın Salihli ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan otomobildeki bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Salihli-Gölmarmara kara yolu İtfaiye Kavşağı mevkisinde gerçekleşti. M.Y. (26) yönetimindeki 45 AFB 018 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarında bulunan elektrik direğine şiddetle çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hurdaya dönen araçta yaptığı incelemede, yolcu konumunda bulunan 44 yaşındaki Hüseyin Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölüKonya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada yaralanan sürücü M.Y. ile diğer yolcu M.C.U. (28), ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen sürücü M.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

