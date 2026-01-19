Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Konya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü
Yayınlanma:
Konya'da otomobil ve kamyonun çarpıştğı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Konya'da Akşehir Tren Garı Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail Kök idaresindeki 42 UD 855 plakalı otomobil, K.T. yönetimindeki 35 COA 644 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kar ve tipi kazaya neden oldu: TIR devrildiKar ve tipi kazaya neden oldu: TIR devrildi

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Kök, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Kök, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

