Kar ve tipi kazaya neden oldu: TIR devrildi
Yayınlanma:
Bitlis'te etkili olan kar ve tipi nedeniyle seyir halindeki TIR, devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, trafiğe kapanan yol kısa sürede yeniden açıldı.
Kaza, Bitlis-Tatvan kara yolunda meydana geldi. Tatvan yönüne giden TIR, yoğun kar ve tipi nedeniyle, sürücüsü Sait Erten'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Sürücü, yara almadan kurtuldu.
YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanmaya dikkat çekerek, özellikle ağır tonajlı araç sürücülerini, zincir ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak:DHA