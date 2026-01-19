Kar ve tipi geçit vermedi! Ambulans saatler sonra hastaya ulaşabildi
Yayınlanma:
Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi sebebiyle yolu kapanan Oyuklu Köyü’nde rahatsızlanan 80 yaşındaki İrfan Varli, ekiplerin 3 saatlik çalışmalarının ardından hastaneye götürüldü.
Kars’ın Digor ilçesine bağlı Oyuklu Köyü’nde meydana gelen olayda, 80 yaşındaki İrfan Varli, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, bölgeye İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AMBULANS 3 SAATİN ARDINDAN HASTAYA ULAŞABİLDİ!
Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede, İl Özel İdaresi ekiplerinin açtığı yolda ambulansla ilerleyen sağlık ekipleri, yaklaşık 3 saatin ardından hastaya ulaşabildi.
Sağlık ekipleri tarafından evinden alınan İrfan Varli’ye ilk müdahale ambulansın içerisinde yapıldı.
Varli, daha sonra ise Digor Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İrfan Varli’nin durumunun takip edildiği bildirildi.
