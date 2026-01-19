Kar ve tipi geçit vermedi! Ambulans saatler sonra hastaya ulaşabildi

Kar ve tipi geçit vermedi! Ambulans saatler sonra hastaya ulaşabildi
Yayınlanma:
Kars'ın Digor ilçesinde kar ve tipi sebebiyle yolu kapanan Oyuklu Köyü’nde rahatsızlanan 80 yaşındaki İrfan Varli, ekiplerin 3 saatlik çalışmalarının ardından hastaneye götürüldü.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Oyuklu Köyü’nde meydana gelen olayda, 80 yaşındaki İrfan Varli, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, bölgeye İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANS 3 SAATİN ARDINDAN HASTAYA ULAŞABİLDİ!

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgede, İl Özel İdaresi ekiplerinin açtığı yolda ambulansla ilerleyen sağlık ekipleri, yaklaşık 3 saatin ardından hastaya ulaşabildi.

İBB Başkanvekili Aslan İstanbul'daki son durumu açıkladı: 'Kar yağışı sürecek'İBB Başkanvekili Aslan İstanbul'daki son durumu açıkladı: 'Kar yağışı sürecek'

Sağlık ekipleri tarafından evinden alınan İrfan Varli’ye ilk müdahale ambulansın içerisinde yapıldı.

yolu-kapali-koyde-rahatsizlandi-3-saatl-1123473-333398.jpg

Varli, daha sonra ise Digor Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İrfan Varli’nin durumunun takip edildiği bildirildi.

Kaynak:DHA

Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
Türkiye
Uşak'ta yangın faciası! 87 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Uşak'ta yangın faciası! 87 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Kar altında köpeğiyle denize girdi! Putin ve Ronaldo’ya meydan okudu
Kar altında köpeğiyle denize girdi! Putin ve Ronaldo’ya meydan okudu
Esra Ezmeci'den sahte ünvan iddialarına diplomalı yanıt
Esra Ezmeci'den sahte ünvan iddialarına diplomalı yanıt