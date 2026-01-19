İBB Başkanvekili Aslan İstanbul'daki son durumu açıkladı: 'Kar yağışı sürecek'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla mücadele çalışmalarını yerinde incelemek üzere Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’da değerlendirmelerde bulundu.

Aslan, merkezde devam eden çalışmaları ve toplu ulaşımla ilgili durumu ekiplerden dinledikten sonra, meteorolojik gelişmeler, sahadaki operasyonlar, toplu taşıma sisteminin işleyişi ve alınan önlemler hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu kar altında kaldı! CHP'li Günaydın o anları paylaştı: Ne tuzlama var ne de temizleme...

KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA SÜRECEK

Kar yağışının sabah saat 05.00 itibariyle yeniden kuvvetlendiğini söyleyen Aslan, "Gün içinde de aralıklarla kar yağışının devam etmesini bekliyoruz" dedi. İstanbulluları tedbirli olmaya çağıran Aslan, yağış nedeniyle okulların kapalı olduğunu hatırlattı. Aslan, bu durumun trafik yoğunluğunu olumlu etkilediğini, normalde yüzde 85-90 seviyelerinde seyreden trafiğin, saat 10.00 itibariyle yüzde 54 civarında seyrettiğini duyurdu.

Aslan, İBB'nin kar yağışına karşı aylar öncesinden başlayan titiz bir hazırlık süreci yürüttüğünü vurguladı. Hazırlıkların merkezinde AKOM'un bulunduğunu belirten Aslan, "Bütün çalışma arkadaşlarımız burada. Anlık olarak İstanbul’u izliyoruz. Sadece ana arterleri ve İBB'nin açması gereken yolları değil TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki olası sıkışıklıklara karşı desteğimizi de sürdürmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sahada yürütülen operasyonların boyutuna ilişkin veriler paylaşan Aslan, tek merkezden yönetilen mücadeleyi "Öncelikli olmak üzere kaldırımlar, toplu taşıma çevreleri ve kritik noktalar sürekli açık tutuluyor. Küreme, tuzlama ve gerekli tüm müdahaleler aralıksız sürdürülüyor… Bugün itibariyle, yani şu an itibariyle 11 binin üzerinde personelimiz, 3 bin 400 üzerinde araç ve iş makinemiz görev yapıyor. 100 binlerce ton tuz ve solüsyon kapasitemizle çalışıyoruz” sözleriyle paylaştı.

“KIŞ LASTİĞİ" UYARISI