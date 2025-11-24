Emekliler dondurucu soğukta ucuz et nöbetinde

AKP iktidarının ithalata ve ekonomi politikaları nedeniyle dar gelirli büyük bir yoksulluk çekiyor. İthal et politikası nedeniyle et fiyatları uzun vadede pahalanmaya devam ederken ekonomi politikaları nedeniyle emekli sefalet içersinde.

Açlık Sınırı'nın altında yaşamaya mahkum edilen emekliler ve asgari ücretliler, ucuz et alabilmek için saatlerce dondurucu soğukta beklemek zorunda kalıyor.

İçler acısı bir manzara da Van'dan geldi. Van’da et ve tavuk fiyatlarının artmasıyla yurttaşlar Et ve Süt Kurumu (ESK) önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Satışların saat 09.00’da başlamasına rağmen birçok kişi sabah 05.00’te sıraya giriyor.

Soğuk havaya rağmen bekleyen yurttaşlardan Emekli Nazım Erdem, yaşadığı geçim sıkıntısını yürek parçalayan sözlerle anlattı. Erdem şöyle konuştu:

"Sabahın 05.00’inde buradayız. Kıyma alacağız, piyasaya göre 200 lira fark ediyor. Burada 400 ise piyasada 600 lira. Emekliyim, vallahi zor geçiniyorum. Çok zor. Bir şey alınmıyor. Allah yardımcıları olsun. Biz 7 kişiyiz ama 3 kişi şimdi evde; diğerleri çalışmaya gitti. Senede bir sefer buraya geliyorum. Yetiştiremiyoruz. Yavan ekmek yiyoruz. Peynir ekmek yiyoruz. Peynir bile alamıyoruz artık. Bu işe bir çare bulun"

Sırada bekleyen bir diğer yurttaş Mustafa Dikkaya, bir dönem hayvancılığın merkezlerinden olan kentte etin pahalı olmasını şöyle anlattı:

"Saat 07.00’den beri sıradayım. Kıyma piyasada 800 lira, burada 400 lira. Tabii burayı tercih edeceğim. Emekli adam 12 kişiye bakamaz. Eskiden 34 yıl önce Van’a geldiğimde dağ taş koyun doluydu. Şimdi ne var dağlarda? Herkes şehre taşınmış. Üretim yok. Devlet kredi veriyor ama üretim yapılmıyor. Kontrol de yok”"

Bir yurttaş, “07.30’dan beri buradayım. Piyasaya göre 200-300 lira daha ucuzdur. Saat 04.00-05.00’te gelen var. Sabah namazını kılıp gelen yaşlılar var” diyerek kuyruğun ne kadar erken başladığını aktardı.

Kuyrukları ile meşhur Et ve Süt Kurumu kapatıldı: Nedeni ortaya çıktı! "Şeytanın bile aklına gelmez"

"HER GÜN ÇALIŞIYORUM ZAR ZOR GEÇİNİYORUM"

Ekonomik sıkıntıların arttığını söyleyen bir başka yurttaş ise şöyle konuştu:

"Kıymanın fiyatı burada 400, piyasada 700 lira. Kuşbaşı burada 500, piyasada 700-800. Ben 2-3 haftada bir geliyorum. İnsanlar yaşlı, hasta, soğukta bekliyor. Eskiden bir gün çalışıyordum, 10 gün ailemi geçindiriyordum. Şimdi her gün çalışıyorum yine zar zor. Faturalar mutfağı bitiriyor"

"35 SENE BAĞKUR YATIRDIM 19 BİN LİRA ALIYORUM"

Vahap Yıldız isimli yurttaş da fiyat farkının küçük ama önemli olduğunu belirterek, "Sabah 06.00’da gelmişler. Bugün kıyma veriliyor. Piyasaya göre 50-100 lira fark ediyor. 100 lira çok kıymetli değil ama o 100 lirayı başka bir şeye harcarım. Haftada bir geliyorum. Bazısı her gün geliyor. Emekliyim ama aldığımız maaş adaletli değil. Bir emekli 70 bin lira alıyor, ben 35 sene Bağ-Kur yatırmışım 19 bin lira alıyorum" dedi.

"5 BİN 400 LİRA YAŞLILIK MAAŞI ALIYORUM"

Bir başka yurttaş da geçinebilmek için çalıştığını vurguladı:

"07.00’de geldim. Emekli değilim, 5 bin 400 lira yaşlılık maaşı alıyorum. Bu devrede teneke yağdır. Bu yaşta hâlâ çalışıyorum, cami önünde esans satıyorum. Geçim zor"

Kuyruğun sonuna denk gelen Cabbar Kaya ise, "Şansımı deneyelim dedim. Piyasaya göre 200-250 lira fark var. Piyasada 650-700 olan kıyma burada 400-420 lira. Yine iyidi" dedi.