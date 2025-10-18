Diyarbakır'da DEM Parti ve Hüda-Par arasında tokalaşma krizi! Ortalık buz kesti

Diyarbakır'da DEM Parti ve Hüda-Par arasında tokalaşma krizi! Ortalık buz kesti
Yayınlanma:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 26 yıl sonra DEM Parti yönetimindeki Diyarbakır Belediyesi’ni ziyaret etti. Heyette yer alan Hüda-Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu’na ve DEM’li eş başkanlar tokalaşmadı. Bu anlar nedeniyle ortalık buz kesti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 26 yıl aradan sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden ilk Meclis Başkanı oldu.

DEM Parti yönetimindeki belediyeye yapılan ziyarete, İmralı Süreci'nde Meclis’te kurulan komisyonun bazı üyeleri de katıldı.

5dddd90c-fc34-4329-9316-10ea9d93a67d.jpg

Numan Kurtulmuş'tan Diyarbakır'da süreç mesajı: Bu sefer ya biz ya da emperyalistler başaracakNuman Kurtulmuş'tan Diyarbakır'da süreç mesajı: Bu sefer ya biz ya da emperyalistler başaracak

Heyette yer alan isimlerden biri de terör örgütü Hizbullah davalarının avukatlığını yapmış Hüda-Par'ın Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu’ydu.

Ziyaret, DEM Parti ile Hüda-Par'ın arasındaki uzun süredir devam eden siyasi gerilimin gölgesinde gerçekleşti.

Belediye binasındaki görüşmede, DEM Partili Büyükşehir eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun’un Yapıcıoğlu’na mesafeli tavırları dikkat çekti.

DEM PARTİLİ BAŞKANLAR HÜDA-PAR LİDERİNİN ELİNİ SIKMADI

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ait görüntülerde, Eş Başkan Serra Bucak’ın, Zekeriya Yapıcıoğlu’na elini uzatmadan “Hoş geldiniz” dediği; Yapıcıoğlu’nun ise Bucak’ı göğsüne elini koyarak selamladığı görüldü.

36cfb9a6-2fff-49b3-8434-80c614ad6261.jpg

CEGA Medya'nın haberine göre; Eş Başkan Doğan Hatun’un ise Yapıcıoğlu’nun yanına geldiği sırada başka yöne baktığı ve tokalaşmadığı kameralara yansıdı. Hatun’un, AKP milletvekilleriyle tokalaşması ise dikkat çekti.

c478ec5a-d99e-4b47-ae6a-fd01395ea2d4.jpg

Hüda-Par'a yakın sosyal medya hesapları bu anları “Tarihi an” olarak paylaştı.Yapıcıoğlu da böylece ilk kez Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyarete etmiş oldu. Yorumlarda, iki parti arasındaki gerilimin sürdüğü ve ziyaretin bu durumu değiştirmediği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Siyaset
Bir zamanlar Erdoğan'ın en yakınlarındandı! Cüneyd Zapsu Can Holding soruşturmasında şüpheliymiş
Bir zamanlar Erdoğan'ın en yakınlarındandı! Cüneyd Zapsu Can Holding soruşturmasında şüpheliymiş
Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretinde protokol krizi! Başkanlar salonu terk etti
Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretinde protokol krizi! Başkanlar salonu terk etti