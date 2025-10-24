DEM Parti'den TELE 1'e kayyuma tepki: En sert biçimde Kınıyoruz

TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Yanardağ'ın 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından TELE 1'ye kayyum atandı.

Son Dakika | TELE 1 TV'ye kayyum atandı

DEM'DEN TELE 1'E EL KONULMASINA TEPKİ

TMSF'nin basın kuruluşuna kayyum olarak atanmasına DEM Parti'den tepki geldi.

Partiden yapılan açıklamada, "TELE1’e kayyım atanmasını en sert biçimde kınıyoruz" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Toplumun haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınmasını geçmişte de kabul etmedik, bugün de kabul etmiyoruz. İktidarı, araçsallaştırdığı yargı eliyle basını susturmaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Kayyım atayarak, televizyonları karartarak hakikati zapt edemezsiniz!"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise karara dair şu tepkiyi gösterdi: