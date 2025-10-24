DEM Parti'den TELE 1'e kayyuma tepki: En sert biçimde Kınıyoruz

DEM Parti'den TELE 1'e kayyum atanmasına tepki geldi. Partiden yapılan açıklamada "TELE1’e kayyım atanmasını en sert biçimde kınıyoruz" denildi.

TELE 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Yanardağ'ın 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından TELE 1'ye kayyum atandı.

DEM'DEN TELE 1'E EL KONULMASINA TEPKİ

TMSF'nin basın kuruluşuna kayyum olarak atanmasına DEM Parti'den tepki geldi.

Partiden yapılan açıklamada, "TELE1’e kayyım atanmasını en sert biçimde kınıyoruz" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Toplumun haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınmasını geçmişte de kabul etmedik, bugün de kabul etmiyoruz. İktidarı, araçsallaştırdığı yargı eliyle basını susturmaya çalışmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Kayyım atayarak, televizyonları karartarak hakikati zapt edemezsiniz!"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise karara dair şu tepkiyi gösterdi:

  • "TELE1’e kayyım atanması toplumun en temel hakkı olan haber alma hakkının gaspıdır! Kayyımcı anlayışta ısrar, basın özgürlüğüne kara bir leke olarak tarihteki yerini alacak. Halkın iradesini, seçme seçilme ve haber alma hakkını gasp eden kayyım rejimi Türkiye’yi karanlık dehlizlere sürüklüyor. TELE1 emekçileri ve izleyicileri yalnız değildir. Demokrasiyi mezara gömen bu adımlara ve kayyıma karşı hukuk, demokrasi ve özgürlükler için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

