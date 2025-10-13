Buldan tartışmalı 'medya' sözlerine açıklık getirdi

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Medya Haber TV'de yaptığı değerlendirmede teröristbaşı Öcalan ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin 3 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği son görüşmeye değinirken; Öcalan'ın, medya diline dair ciddi eleştirileri olduğunu belirtmişti.

"Medyada bazı yorumcuların, bazı habercilerin, bazı kanalların sürecin aleyhine yorumlar yapması bizim çözeceğimiz bir sorun değil, bu da iktidarın meselesi. Çünkü bugün medya da AKP'nin elinde, yargı da AKP'nin elinde" diyen Buldan, gelen tepkilerin ardından sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Öcalan medyanın dilinden memnun değilmiş! Buldan: İktidar bu sorunu çözsün

BULDAN'DAN TARTIŞMALI 'MEDYA' SÖZLERİNE AÇIKLAMA

"Abdullah Öcalan'ın eleştirisi elbette ki sürece negatif yaklaşanlara. Yani dil olarak, zihinsel olarak sürece katkı sunmayanlara. Abdullah Öcalan birçok televizyon izliyor, yorumlara bakıyor, programları takip ediyor. Bütün bunlar da negatif dil kullanılmasını eleştiriyor ve herkesin bir bütün olarak sürece pozitif bir katkı sağlamasının faydalı olacağını ifade ediyor" diyen Buldan yanlış anlaşıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Ben bunu aktarmaya çalıştım ama şimdi başka bir yerden tartışılıyor söylediklerim. Asla herhangi bir kanala ya da yorumcuya bir sansür uygulama ya da başka bir şekilde müdahale edilmesini kastetmiyorum."

"Sürecin ilerleyebilmesi için herkesin bu sürece katkı sunması gerektiği ve bir barış dilini oluşturması gerektiğini ifade ettim. Ama ne yazık ki sözlerim yanlış anlaşıldı ve başka bir yere çekildi. Bizim söylemek istediğimiz şu, dilin iyileşmesi, dilin pozitif olarak bu sürece katkı sağlaması. Öcalan da bunu ifade ediyor."

"DAHA YAPICI POZİTİF ADIMLAR ATMALI"

Oda TV'nin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, AKP iktidarının bu konuda pozitif adımlar atması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İktidar da bu konuda elinden geleni yapmalı diyorum. Nasıl yapmalı? İktidar pozitif bir dil kullanılması için daha yapıcı ve daha pozitif adımlar atarsa insanların dili de değişir. Benim kastettiğim şey de bu. Başka bir şekilde müdahaleyi kastetmiyorum."

"Zaten zihinsel olarak, parti olarak bir kanalın engellenmesine ya da yargılanmasına karşı olan bir yapımız, zihniyetimiz var. Asla böyle bir şeyi kastetmedim. Dolayısıyla iktidar bu konuda bütün kanalların, yorumcuların, program yapanların dilini pozitif bir şekilde kullanabilmesi için daha yapıcı pozitif adımlar atmalı."

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan

"SÜREÇ YAVAŞ İLERLİYOR"

Gazetecinin "Yani siz iktidarın "sert hamlelerini" eleştirerek "daha pozitif ve yapıcı adımlar atması gerektiğini" mi ifade etmeye çalışıyorsunuz" şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Pervin Buldan, kastettiğinin sert hamle olmadığını belirterek şu yanıtı verdi:

"Sert hamle değil. Bakın sürecin ilerleyebilmesi için pozitif katkıya ihtiyaç var. Şu anda süreç biraz yavaş, hantal gidiyor. Daha pozitif bir katkı sunulursa süreç ilerler ve hızlanır. Bunu kastediyoruz."

"DİLİN İYİLEŞMESİ ANLAMINDA SÖYLÜYORUZ"

Öte yandan Kendisine yöneltilen "Habercilerin ve kanalların sürecin aleyhine yorumlarına karşı çözüm olarak, sürecin hızlandırılması gerektiğini mi söylüyorsunuz? Süreç hızlandırıldığında, sizin ifadenizle basının da "daha pozitif bil dil kullanmaya" başlayacağını mı ifade etmek istiyorsunuz?" şeklindeki soruya da Buldan şu yanıtı verdi:

"Evet, dilin iyileşmesi anlamında söylüyoruz biz bunu. 'Müdahale' derken asla başka bir şeyi kastetmiyorum. Ben kişi olarak da böyle bir şeye asla ne izin verebilirim, ne böyle bir karakterim ve zihinsel yapım var. Dolayısıyla iktidarın bu konuda pozitif adımlar atması lazım ki süreç ilerleyebilsin. Ben zaten konuşmamda her iki tarafın da karşılıklı olarak hızlı bir şekilde adım atması gerektiğini de söyledim."