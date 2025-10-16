DEM Parti binasına taşlı saldırı

DEM Parti binasına taşlı saldırı
Yayınlanma:
Mersin'de DEM Parti Toroslar İlçe Örgütü binasına taşlı saldırı düzenlendi. Şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Toroslar İlçe Örgütü binasına dün gece saatlerinde taşlı saldırı gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin şüpheliyi yakaladığı ve bunun ardından saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

DEM PARTİ BİNASININ CAMLARI KIRILDI

Taşlı saldırı sonrası binanın camları kırıldı. Artı Gerçek'te yer alan habere göre Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ilçe binasına taş attığı belirtilen şüpheli yakalandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin gözaltına alındığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. DEM Parti binasına yönelik saldırıda yaralanan olmadığı ve binada maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyaset
