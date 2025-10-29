Çifte vatandaşlara askerlik düzenlemesi! O ülkede yapmışlarsa muaf sayılacaklar

Yayınlanma:
Yurt dışı borçlanmayla emekli olanlar için Türkiye’de çalıştıklarında maaşlarının kesilmemesi için yasal düzenleme geleceği öğrenildi. Çifte vatandaşlara ise askerlik muafiyeti geliyor. Her iki düzenlemenin de yıl sonuna kadar AKP tarafından Meclis'e sunulması planlanıyor.

Yurt dışından borçlanarak emekli olan vatandaşlar için önemli bir düzenleme hazırlanıyor. Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde bu kişiler, Türkiye'de tam zamanlı bir işte çalışsalar bile emekli maaşlarını kesintisiz alabilecek.

Mevcut uygulamada, Türkiye'den emekli olanlar çalışmaya devam edebiliyor; ancak yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanlara bu hak tanınmıyordu.

Böyle bir düzenlemenim olacağı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından da daha önce duyurulmuştu. Yasa teklifinin yıl sonuna kadar Meclis'e sunulması bekleniyor.

Düzenlemenin yasalaşması hâlinde, bir milyondan fazla gurbetçinin bu haktan yararlanabileceği öngörülüyor.

BAŞKA ÜLKEDE ASKERLİK YAPTIYSA BURADA ASKERLİĞİ GEÇERLİ SAYILACAKMIŞ

İktidar medyası Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; ayrıca çifte vatandaşlığa sahip kişiler için de askerlikle ilgili bir adım atılıyor.

Yaşadıkları ülkede askerlik yapan çifte vatandaşların bu hizmetinin Türkiye’de de geçerli sayılması planlanıyor.

Bu konuda da yıl sonuna kadar yasal değişikliğe gidilmesi hedefleniyor.

Erdoğan, askerlik düzenlemesi öncesi 2023'te şunları söylemişti:

"Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız. Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye’de de tanınmasını sağlayacağız. Sizleri Türkiye’nin dünyadaki temsilcisi olarak görüyoruz. Sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

