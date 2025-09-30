CHP'li vekil Avrupa Parlamentosu'nda tek tek anlattı: Seçimler var ama halk iradesi yok

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'de demokrasinin sıkıntılı olduğunu vurgulayan Bankoğlu, "Bugün Türkiye'de demokrasi, sadece bir kelimeden ibaret durumda, seçimler var ama halk iradesi yok" dedi.

CHP'Lİ VEKİL AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA TEK TEK ANLATTI

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde "Türkiye’de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kapsayıcı diyalog" başlıklı oturuma katılan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Türkiye’deki demokrasi krizini" anlattı.

Acil olarak gündeme alınan ve Türkiye’yi izleme eş raportörü Stefan Schennach'in açılış konuşmalarıyla başlayan oturumda, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç ele alındı.

Devam eden Türkiye oturumunu AKP milletvekilleri ile birlikte CHP’den Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan ve Gökçe Gökçen ile İstanbul Milletvekili Yunus Emre de takip ettiler.

"TÜRKİYE'DE SEÇİMLER VAR AMA HALK İRADESİ YOK"

Meclis'teki oturumda söz alan CHP'li Bankoğlu, "Bugün Türkiye'de demokrasi, sadece bir kelimeden ibaret durumda. Seçimler var ama halk iradesi yok. Mahkemeler var ama adalet yok. Parlamento var ama halkın sesi çok az duyuluyor" diyerek şöyle konuştu:

"Çünkü hukukun üstünlüğü olmadan seçimler, boş bir ritüel haline geliyor ve demokrasi kağıt üzerinde bir illüzyon olarak kalıyor. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz, görüyoruz. Milyonlarca oy ile seçilmiş belediye başkanları, hukuka aykırı bir şekilde görevlerinden alınmış ve yerine hükümetin atadığı kayyumlar getirilmiştir. Başkanlarımızın bir kısmı hapse atıldılar. Halkın iradesi parmaklıklar arkasına kapatıldı.

15,5 milyon vatandaşın desteklediği Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, şu anda sahte davalar, siyasi yasaklar ve hapis tehditleriyle karşı karşıya. Üniversite diploması dahi iptal edilmiş, avukatları tutuklanmış ve itibarı ayaklar altına alınmak isteniyor. Sadece İmamoğlu değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 16 belediye başkanı hapiste kalmaya devam ediyor. Bu, yaklaşık 7 milyon vatandaşın sesinin susturulduğu anlamına geliyor. Neden? Çünkü değişimden ve halkın özgürlük talebinden korkuyorlar."

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu

"DEMOKRASİ SADECE SANDIKTA ÖLÇÜLMEZ"

Demokrasinin sandıktan ibaret olmadığına dikkat çeken Bankoğlu, yalnızca haber yaptığı için tutuklanan gazetecilere de değindiği konuşmasını şu ifadelerle noktaladı: