CHP'li meclis üyesinin servis edilen görüntülerine soruşturma
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kadem'in sosyal medyada servis edilen görüntülerine dair soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Süleyman Karadeniz ve Veysel Murat Tuğrul'dan suç duyurusu
CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in bir restaurantta çantaya para koyduğu görüntüler sosyal medyada servis edilmişti.
Söz konusu görüntüler hakkında Afyonkarahisar Valisi Güran Yiğitbaşı soruştumrma başlatıldığını bildirdi.
Bir gazetecinin, "Yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde Afyonkarahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in iş insanından çantayla yüklü miktarda para aldığı görüntüleri yansımıştır. Bu konu hakkında ne söylersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Yiğitbaşı, "Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer. Adli makamlar tarafından konunun soruşturulduğunu söyleyebiliriz" yanıtını verdi.
Kaynak:AA