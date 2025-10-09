CHP'li meclis üyesinin servis edilen görüntülerine soruşturma

CHP'li meclis üyesinin servis edilen görüntülerine soruşturma
Yayınlanma:
Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in sosyal medyada servis edilen görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kadem'in sosyal medyada servis edilen görüntülerine dair soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Süleyman Karadeniz ve Veysel Murat Tuğrul'dan suç duyurusuSüleyman Karadeniz ve Veysel Murat Tuğrul'dan suç duyurusu

CHP'Lİ ÜYENİN GÖRÜNTÜLERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in bir restaurantta çantaya para koyduğu görüntüler sosyal medyada servis edilmişti.

Söz konusu görüntüler hakkında Afyonkarahisar Valisi Güran Yiğitbaşı soruştumrma başlatıldığını bildirdi.

Bir gazetecinin, "Yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde Afyonkarahisar Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mustafa Kadem'in iş insanından çantayla yüklü miktarda para aldığı görüntüleri yansımıştır. Bu konu hakkında ne söylersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Yiğitbaşı, "Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer. Adli makamlar tarafından konunun soruşturulduğunu söyleyebiliriz" yanıtını verdi.

Kaynak:AA

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Siyaset
Meclis'te 'Apo sloganları' gerginlik yarattı
Meclis'te 'Apo sloganları' gerginlik yarattı
İnan Güney'den kızına duygulandıran mesaj: Bugün yeni yaşına giriyorsun ya....
İnan Güney'den kızına duygulandıran mesaj: Bugün yeni yaşına giriyorsun ya....
Muhalefet partilerinin önerileri yine kabul edilmedi
Muhalefet partilerinin önerileri yine kabul edilmedi